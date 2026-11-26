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Bank Holiday Friday 27 November 2026: कल शुक्रवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 27 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल शुक्रवार को बैंक एक राज्य में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किस राज्य में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं।

कल शुक्रवार 27 नवंबर को कहां बंद रहेंगे बैंक? कल शुक्रवार 27 नवंबर को बैंक कर्नाटक में बंद रहेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक कर्नाटक में कनकदास जयंती के कारण बंद रहने वाले हैं। यानी, कर्नाटक में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। 28 नवंबर को चौथे शनिवार और 29 नवंबर को रविवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। कल शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण कर्नाटक में तीन दिन बैंक ब्रांच नहीं खुलेंगी।

बैंक कल शुक्रवार 27 नवंबर को क्यों बंद रहने वाले हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कर्नाटक में सभी बैंक कनकदास जयंती के कारण बंद रहने वाले हैं। कनकदास जयंती (Kanakadasa Jayanthi) कर्नाटक के प्रसिद्ध संत, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक कनकदास की जयंती के रूप में मनाई जाती है। कनकदास का जन्म 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाडा गांव (हावेरी जिला) में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम थिम्मप्पा नायक था। शुरुआत में वह योद्धा थे, लेकिन बाद में सांसारिक जीवन छोड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और हरिदास परंपरा से जुड़ गए। उन्होंने अपने भक्ति गीतों और रचनाओं के जरिए समाज में समानता, भाईचारे और जातिगत भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में रामधान्य चरित्रे, मोहन तरंगिणी और हरिभक्ति सार शामिल हैं।

यह जयंती मुख्य रूप से कर्नाटक में मनाई जाती है। बेंगलुरु, उडुपी, हावेरी और कनकदास के जन्मस्थान बाडा में खास आयोजन होते हैं। इस दिन कर्नाटक में सरकारी छुट्टी भी होती है। सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल और बैंक बंद रहते हैं।

देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच? दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। कर्नाटक को छोड़कर बैंक देश के बाकी सभी राज्यों मे खुले रहेंगे। वहां, बैंकों में सामान्य तरीके से काम होगा।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? शुक्रवार, 27 नवंबर - कनकदास जयंती के कारण कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे।

शनिवार, 28 नवंबर - महीने के चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं।