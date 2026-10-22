Bank Holiday: कल शुक्रवार को बंद रहेंगे बैंक, जानिये RBI ने क्यों दी है 23 अक्टूबर की छुट्टी

मुख्य बातें

Bank Holiday: बैंक कल दुर्गा पूजा और दशैन के कारण बंद रहेंगे।

Bank Holiday Friday 23 October 2026: कल शुक्रवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 23 अक्टूबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल शुक्रवार को बैंक एक राज्य में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल शुक्रवार को कहां और क्यों बंद रहने वाले हैं।

क्या कल 23 शुक्रवार अक्टूबर वार को बंद रहेंगे बैंक? आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक बैंक कल दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बंद रहेंगे। कल इस राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। आज 22 अक्टूबर को भी सिक्कीम में बैंक दशैन के कारण बंद है। कल शुक्रवार को भी दशैन के कारण वहां बैंक बंद रहेंगे। कल सिक्कीम के अलावा देश के बाकि राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे।

दुर्गा पूजा (दशैन) सिक्किम के हिंदू समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान पहले नौ दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और दसवें दिन परिवार के बड़े सदस्य छोटों के माथे पर टीका लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कई जगहों पर देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है।

अक्टूबर 2026 में छुट्टियों की पूरी लिस्ट 22 अक्टूबर, गुरुवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

23 अक्टूबर, शुक्रवार- दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा और दशैन के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

24 अक्टूबर, शनिवार- चौथा शनिवार महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

25 अक्टूबर, रविवार- वीकली हॉलिडे रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

26 अक्टूबर, सोमवार- लक्ष्मी पूजा और वाल्मीकि जयंती लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

31 अक्टूबर, बुधवार- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के कारण गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।