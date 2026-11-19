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Bank Holiday Friday 20 November 2026: कल शुक्रवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप कल 20 नवंबर को बैंक ब्रांच जाकर अपना काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि आपके राज्य में बैंक खुले हैं या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कैलेंडर के मुताबिक कल शुक्रवार को बैंक कुछ राज्यों में बंद रहने वाले हैं। यहां जानिये कल किन राज्यों में और क्यों बैंक बंद रहने वाले हैं।

कल शुक्रवार 20 नवंबर को क्यों बंद रहेंगे बैंक? कल शुक्रवार 20 नवंबर को बैंक उत्तराखंड में बंद रहेंगे। यहां सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक उत्तराखंज में इगास-बग्वाल के कारण बंद रहने वाले हैं।

बैंक शुक्रवार को बंद रखने का कारण? बैंक उत्तराखंड में इगास-बग्वाल के कारण बंद रहेंगे। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला इगास-बग्वाल त्योहार बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों के दूर-दराज इलाकों में 11 दिन बाद पहुंची थी। इसलिए वहां के लोगों ने दिवाली के 11 दिन बाद दीप जलाकर खुशियां मनाईं और धीरे-धीरे यह परंपरा इगास-बग्वाल के रूप में शुरू हो गई। एक दूसरी लोककथा का संबंध गढ़वाल के वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी से भी है। कहा जाता है कि वह तिब्बत के साथ युद्ध में विजय हासिल कर अपनी सेना के साथ दिवाली के 11 दिन बाद घर लौटे थे। उनकी जीत और सुरक्षित वापसी की खुशी में लोगों ने उस दिन दिवाली मनाई थी।

आज भी उत्तराखंड के गढ़वाल समेत कई पहाड़ी इलाकों में यह त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में दीये जलाते हैं, पूजा करते हैं और पारंपरिक पकवान जैसे अरसा, पूड़ी, पकौड़े और दाल के बड़े बनाते हैं। इस त्योहार की सबसे खास परंपरा 'भैलो' खेलना है। इसमें चीड़ या देवदार की सूखी लकड़ियों को बांधकर मशाल बनाई जाती है और उसमें आग लगाकर लोग उसे गोल-गोल घुमाते हैं। ढोल-दमाऊ की थाप पर लोकगीत गाए जाते हैं। इस दिन गाय-बैलों को भी नहलाकर सजाया जाता है और उन्हें चूड़ा, दूध और घी से बना भोग खिलाया जाता है।

देश के बाकी राज्यों में खुली रहेंगी बैंक ब्रांच? दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। उत्तराखंड को छोड़कर बैंक देश के बाकी सभी राज्यों मे खुले रहेंगे। वहां, बैंकों में सामान्य तरीके से काम होगा।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण उत्तराखंड में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का लोकल त्योहार है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते मेघायल में बैंक बंद रहेंगे।