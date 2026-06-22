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काम की बात: Bank Holiday: 26, 27 और 28 जून को बैंक रहेंगे बंद, इससे पहले निपटा लें जरूरी काम

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • अगर आपको बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम करना है तो उसे 25 जून तक पूरा कर लें
  • खासकर चेक जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, नकदी निकालना या किसी दस्तावेज से जुड़ा काम समय रहते निपटा लेना बेहतर रहेगा
Bank Holiday: 26, 27 और 28 जून को बैंक रहेंगे बंद, इससे पहले निपटा लें जरूरी काम

Bank Holiday: अगर आपको बैंक में पैसे जमा करने, चेक क्लियर कराने, ड्राफ्ट बनवाने या किसी अन्य जरूरी काम के लिए शाखा जाना है तो यह खबर आपके काम की है। इस सप्ताह के अंत में कई राज्यों में बैंक लगातार तीन दिन तक बंद रह सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लेने चाहिए।

22 से 25 जून तक बैंक रहेंगे खुले: 22 जून से 25 जून (गुरुवार) तक देशभर में सरकारी और निजी बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इन दिनों बैंकिंग सेवाएं नियमित तरीके से संचालित होंगी।

26 जून से शुरू हो रही हैं छुट्टियां

आरबीआई के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 26 जून (शुक्रवार) को मुहर्रम के अवसर पर कई राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। इसलिए ग्राहकों को अपने शहर की बैंक छुट्टी सूची जरूर देखनी चाहिए।

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27 जून (शनिवार) को महीने का चौथा शनिवार है। इस कारण देशभर के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 जून (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में जिन राज्यों में 26 जून को मुहर्रम की छुट्टी है, वहां लगातार तीन दिन बैंक शाखाएं बंद रह सकती हैं।

जुलाई में कब और कहां बैंकों में है छुट्टी

अगर जुलाई की बात करें तो 6 दिन बैंक अलग-अलग स्थानों पर त्योहारों के कारण बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को पूरे देश के बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। जबकि, सभी रविवार को बैंक बंद रहेंगे।

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार MHIP डे के तहत आइजाल में बैंक 6 जुलाई को बंद रहेंगे। वहीं, 9 जुलाई को शिलांग में छुट्टी है। जबकि, भुवनेश्वर, देहरादून, इंफाल में बैंक स्थानीय त्योहारों जैसे रथ यात्रा, कांग, हरेला के चलते 16 जुलाई को बंद रहेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को शिलांग में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद खर्ची पूजा के चलते 22 जुलाई को बैंक अगरतला में बंद रहेंगे। जुलाई में दूसरे-चौथे शनिवार और रविवार को छोड़र कोई ऐसी छुट्टी नहीं है, जिसकी वजह से पूरे देश के बैंक एक ही दिन बंद रहें।

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ऑनलाइन सर्विस रहेंगी चालू

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप के जरिए पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं एटीएम से नकदी निकासी और जमा की सुविधा भी जारी रहेगी।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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