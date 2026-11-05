Bank Holiday: कल धनतेरस के कारण बंद रहेंगे बैंक? देखें RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट

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Bank Holiday Dhanteras 2026: क्या कल शुक्रवार को बैंक धनतेरस के कारण बंद रहेंगे? ये सवाल ज्यादातर बैंक ग्राहकों के मन में हैं कि क्या कल बैंक ब्रांच खुलेंगी या बंद रहेंगी? धनतरेस पर सोना, चांदी, घर, कार या बर्तन आदि खरीदना लोग शुभ मानते हैं। धनतेरस से ही दीवाली के पांच दिनों के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। तो क्या कल बैंक बंद होंगे?

क्या कल धनतेरस के दिन शुक्रवार 6 नवंबर को बैंक बंद होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक कल शुक्रवार 6 नवंबर को बैंक बंद नहीं होंगे। कल पूरा देश धनतेरस का त्योहार मनाएगा। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है।

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है। धनतेरस को धन और आरोग्य का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें घर में सुख-समृद्धि और बरकत लेकर आती हैं। यही वजह है कि लोग इस दिन खरीदारी करने के साथ-साथ शाम को दीपदान भी करते हैं।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 9 नवंबर - दिवाली, लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे।

10 नवंबर - बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

11 नवंबर - भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के चलते गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण देहरादून में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का प्रमुख लोकपर्व है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

24 नवंबर - गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

27 नवंबर - कनकदास जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे।

रविवार और शनिवार की छुट्टियां भी जान लें त्योहारों के अलावा बैंक कर्मचारियों को नवंबर में नियमित साप्ताहिक छुट्टियां भी मिलेंगी। इस महीने रविवार 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को पड़ रहे हैं। इसके अलावा 14 नवंबर को दूसरा शनिवार और 28 नवंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

इस तरह त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर नवंबर में कई बैंकिंग केंद्रों में 16 या उससे अधिक दिन बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि, हर शहर में छुट्टियों की संख्या एक जैसी नहीं होगी।

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेगा पैसों का लेन-देन बैंक शाखाओं में छुट्टी होने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों के सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे। छुट्टियों के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम के जरिए सामान्य लेन-देन किया जा सकता है।