Bank Holidays: नवंबर में 16 दिन बंद हैं बैंक! दिवाली-छठ में कब और कहां नहीं खुलेंगी ब्रांच, जानिये RBI की लिस्ट

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Bank Holiday: नवंबर में दिवाली और छठ पूजा के कारण 16 दिन बंद रहेंगे बैंक।

Bank Holiday November 2026: नवंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो अपनी तारीख और शहर के हिसाब से छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। इस महीने दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों के कारण कई राज्यों में बैंक शाखाओं पर ताले लगे रहेंगे। रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की छुट्टियां भी इसमें शामिल हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देशभर में सभी बैंक 16 दिन बंद रहेंगे। बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से तय होती हैं। ऐसे में बैंक जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में किस दिन शाखाएं बंद रहेंगी।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में कई त्योहारों और लोकल त्योहारों के कारण अलग-अलग बैंकिंग केंद्रों में छुट्टियां रहेंगी। इनकी पूरी लिस्ट इस प्रकार है।

9 नवंबर - दिवाली, लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बैंकिंग केंद्रों में बैंक बंद रहेंगे।

10 नवंबर - बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

11 नवंबर - भैया दूज, निंगोल चक्कौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती के चलते गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

13 नवंबर - वांगला त्योहार के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

16 नवंबर - छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन छठ व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं।

20 नवंबर - इगास-बग्वाल के कारण देहरादून में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी। यह उत्तराखंड का प्रमुख लोकपर्व है।

23 नवंबर - सेंग कुट स्नेम त्योहार के चलते शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

24 नवंबर - गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

27 नवंबर - कनकदास जयंती के अवसर पर बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे।

रविवार और शनिवार की छुट्टियां भी जान लें त्योहारों के अलावा बैंक कर्मचारियों को नवंबर में नियमित साप्ताहिक छुट्टियां भी मिलेंगी। इस महीने रविवार 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को पड़ रहे हैं। इसके अलावा 14 नवंबर को दूसरा शनिवार और 28 नवंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

इस तरह त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर नवंबर में कई बैंकिंग केंद्रों में 16 या उससे अधिक दिन बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि, हर शहर में छुट्टियों की संख्या एक जैसी नहीं होगी।

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेगा पैसों का लेन-देन बैंक शाखाओं में छुट्टी होने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों के सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे। छुट्टियों के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम के जरिए सामान्य लेन-देन किया जा सकता है।