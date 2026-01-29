Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bank deposits shrink in household savings as mutual funds equities gain ground says economic survey
बैंक में पैसे जमा करने से बच रहे लोग, आर्थिक सर्वे में बदलते पैटर्न का जिक्र

संक्षेप:

संसद में पेश किए गए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो लोगों के बदलते मिजाज को दिखाते है। इसके अनुसार भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है।

Jan 29, 2026 05:42 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
एक जमाना था जब लोग फ्यूचर सिक्योर करने और ब्याज के लिए अपनी बचत को बैंक में जमा कर देते थे लेकिन अब इसका पैटर्न बदल गया है। दरअसल, संसद में पेश किए गए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो लोगों के बदलते मिजाज को दिखाते है। इसके अनुसार भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। इसके उलट, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश बढ़ता जा रहा है।

35% रह गया बैंक जमा का हिस्सा

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वार्षिक वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा मात्र 35% रह गया है, जो वित्त वर्ष 2012 के 58% से काफी कम है। हालांकि, इस गिरावट की भरपाई काफी हद तक म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश में वृद्धि से हुई है, जिनका संयुक्त हिस्सा इसी अवधि में 1.8% से बढ़कर 15.2% हो गया है। सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि यह बदलाव व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) में योगदान में लगातार वृद्धि के साथ हुआ है। आंकड़े बतात हैं कि औसत मासिक SIP फ्लो सात गुना बढ़ गया है। यह वित्त वर्ष 2017 में ₹4,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹28,000 करोड़ या उससे अधिक हो गया है।

क्या है इसके मायने?‌

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पैटर्न निवेश में बदलाव के बजाय पोर्टफोलियो विविधीकरण का संकेत देता है, जिसमें परिवार पारंपरिक साधनों से पूरी तरह से दूर होने के बजाय मौजूदा बचत में इक्विटी निवेश बढ़ा रहे हैं। अहम है कि ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी टैरिफ लागू होने, उम्मीद से कम कॉर्पोरेट आय और लगातार विदेशी पूंजी के निकास के कारण भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कमजोर रहा है।

डीमैट अकाउंट की संख्या में उछाल

सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 26 के दौरान (दिसंबर 2025 तक) 2.35 करोड़ नये डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे कुल डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सितंबर 25 में यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ आंकड़े को पार कर गई, जिनमें लगभग एक-चौथाई महिलाएं थीं। वहीं, म्युचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ है, जिसमें दिसंबर 25 के अंत तक 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर थे। इनमें से 3.5 करोड़ निवेशक (नवंबर 25 तक) गैर-टियर-I और टियर-II शहरों से थे, जो पारंपरिक शहरी केंद्रों के अतिरिक्त वित्तीय भागीदारी के विस्तार की ओर दिखाता करता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
