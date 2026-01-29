बैंक में पैसे जमा करने से बच रहे लोग, आर्थिक सर्वे में बदलते पैटर्न का जिक्र
संसद में पेश किए गए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो लोगों के बदलते मिजाज को दिखाते है। इसके अनुसार भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है।
एक जमाना था जब लोग फ्यूचर सिक्योर करने और ब्याज के लिए अपनी बचत को बैंक में जमा कर देते थे लेकिन अब इसका पैटर्न बदल गया है। दरअसल, संसद में पेश किए गए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो लोगों के बदलते मिजाज को दिखाते है। इसके अनुसार भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। इसके उलट, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश बढ़ता जा रहा है।
35% रह गया बैंक जमा का हिस्सा
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में वार्षिक वित्तीय बचत में बैंक जमा का हिस्सा मात्र 35% रह गया है, जो वित्त वर्ष 2012 के 58% से काफी कम है। हालांकि, इस गिरावट की भरपाई काफी हद तक म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश में वृद्धि से हुई है, जिनका संयुक्त हिस्सा इसी अवधि में 1.8% से बढ़कर 15.2% हो गया है। सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि यह बदलाव व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) में योगदान में लगातार वृद्धि के साथ हुआ है। आंकड़े बतात हैं कि औसत मासिक SIP फ्लो सात गुना बढ़ गया है। यह वित्त वर्ष 2017 में ₹4,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹28,000 करोड़ या उससे अधिक हो गया है।
क्या है इसके मायने?
सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पैटर्न निवेश में बदलाव के बजाय पोर्टफोलियो विविधीकरण का संकेत देता है, जिसमें परिवार पारंपरिक साधनों से पूरी तरह से दूर होने के बजाय मौजूदा बचत में इक्विटी निवेश बढ़ा रहे हैं। अहम है कि ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी टैरिफ लागू होने, उम्मीद से कम कॉर्पोरेट आय और लगातार विदेशी पूंजी के निकास के कारण भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कमजोर रहा है।
डीमैट अकाउंट की संख्या में उछाल
सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 26 के दौरान (दिसंबर 2025 तक) 2.35 करोड़ नये डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे कुल डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सितंबर 25 में यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ आंकड़े को पार कर गई, जिनमें लगभग एक-चौथाई महिलाएं थीं। वहीं, म्युचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ है, जिसमें दिसंबर 25 के अंत तक 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर थे। इनमें से 3.5 करोड़ निवेशक (नवंबर 25 तक) गैर-टियर-I और टियर-II शहरों से थे, जो पारंपरिक शहरी केंद्रों के अतिरिक्त वित्तीय भागीदारी के विस्तार की ओर दिखाता करता है।