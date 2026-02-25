स्पाइसजेट के उड़ानों पर बांग्लादेश की रोक, ब्लॉक डील के बाद शेयर जमीन पर
SpiceJet Share Price: स्पाइसजेट के शेयरों में आज बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखी गई। बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है। वहीं, कंपनी के 8.4 प्रतिशत शेयरों की ब्लॉक डील के जरिए बिक्री हुई, जिसके बाद यह स्टॉक 10 प्रतिशत लोअर सर्किट में आ गया।
कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयरों में 25 फरवरी यानी आज बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखी गई। सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, कंपनी के 8.4 प्रतिशत शेयरों की ब्लॉक डील के जरिए बिक्री हुई, जिसके बाद यह स्टॉक 10 प्रतिशत लोअर सर्किट में आ गया। करीब 15 करोड़ शेयरों का एक साथ कारोबार हुआ। यह लगातार सातवां दिन है जब स्टॉक में गिरावट आई है, और इस दौरान कंपनी के शेयरों में 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
25 फरवरी को सुबह 11 बजे बीएसई पर स्पाइसजेट का शेयर 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 12.88 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। पिछले हफ्ते, स्पाइसजेट ने बताया था कि वह गीली और सूखी लीज के मिश्रण के जरिए अपने बेड़े को बढ़ाकर लगभग 60 विमान करने और ग्राउंडेड विमानों को फिर से सेवा में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।
कंपनी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में क्षमता में 56 प्रतिशत के विस्तार के कारण एयरलाइन का घरेलू बाजार हिस्सा पिछले साल सितंबर में 1.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर में 4.3 प्रतिशत हो गया। इस बयान में यह भी कहा गया कि वाहक सर्दियों 2026 तक 220 करोड़ सीट किलोमीटर का लक्ष्य रखते हुए अपनी क्षमता दोगुनी से अधिक करने की योजना बना रही है।
बांग्लादेश ने स्पाइसजेट पर क्यों लगाया प्रतिबंध
वहीं, दूसरी ओर, सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बजट एयरलाइन पर बकाया भुगतान न करने का आरोप है। बांग्लादेश का हवाई क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण, एयरलाइन को कोलकाता से गुवाहाटी सहित अपनी कुछ उड़ानों के लिए लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं।
मनीकंट्रोल ने जब इस मामले पर संपर्क किया गया, तो एक स्पाइसजेट प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन परिचालन और प्रक्रियात्मक मामलों पर संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत कर रही है, जिसमें नेविगेशन से संबंधित शुल्क भी शामिल हैं। फ्लाइटराडार24 डॉट कॉम के आंकड़ों से पता चला है कि स्पाइसजेट की कोलकाता से गुवाहाटी और इंफाल जाने वाली उड़ानें बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रही हैं और गंतव्यों तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते ले रही हैं।
