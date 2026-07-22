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बंधन बैंक में भूचाल! 1 दिन में 15% से ज्यादा टूटे शेयर; Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने भी घटाई रेटिंग

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के बाद बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयरों में 15% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली
  • बैंक ने रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) और ग्रोथ गाइडेंस घटा दी, जबकि बढ़ती डिपॉजिट लागत और मार्जिन पर दबाव की भी चेतावनी दी है
  • इसके बाद ब्रोकरेज ने भी रेटिंग घटा दी है
बंधन बैंक में भूचाल! 1 दिन में 15% से ज्यादा टूटे शेयर; Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने भी घटाई रेटिंग

bandhan bank share price: प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंकों में शामिल बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयरों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे आने के बाद बैंक का शेयर 22 जुलाई को कारोबार के दौरान करीब 15% से ज्यादा लुढ़क गया, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। दिलचस्प बात यह है कि इस साल अब तक शेयर करीब 44% चढ़ चुका था, लेकिन तिमाही नतीजों और बैंक प्रबंधन की भविष्य की कमजोर कमाई (Guidance) ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया। ब्रोकरेज हाउसों ने भी बैंक के प्रदर्शन को लेकर सतर्क रुख अपनाया है, जिसके चलते शेयर पर दबाव और बढ़ गया।

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दरअसल, बैंक के तिमाही नतीजों के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रबंधन ने सबसे बड़ा झटका रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) के अनुमान में कटौती करके दिया। पहले बैंक को उम्मीद थी कि आने वाले समय में RoA 1.6% से 1.8% के बीच रहेगा, लेकिन अब इसे घटाकर 1.2% से 1.4% कर दिया गया है, यानी बैंक खुद मान रहा है कि आने वाले समय में उसकी कमाई की क्षमता पहले की तुलना में कमजोर रह सकती है। यही कारण रहा कि निवेशकों ने शेयरों में तेजी से बिकवाली शुरू कर दी।

बंधन बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में मार्जिन (NIM) पर दबाव बना रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जमा (Deposit) जुटाने की बढ़ती लागत है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक ने सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे बैंक को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिसका असर उसकी कमाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मानसून की स्थिति, बढ़ती टेक्नोलॉजी लागत और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम भी बैंक ने गिनाए हैं।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान

इन्हीं चिंताओं को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने अनुमान घटा दिए हैं। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए बैंक की कमाई (Earnings) का अनुमान क्रमशः 14% और 6% कम कर दिया है। साथ ही शेयर की रेटिंग 'Buy' से घटाकर ‘Hold’ कर दी है। हालांकि, उसने ₹225 का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है, जो मौजूदा स्तर से कुछ बढ़त की संभावना दिखाता है।

जेपी मॉर्गन की रेटिंग

दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने भी बैंक पर ‘Neutral’ रेटिंग बनाए रखी है और ₹175 का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक द्वारा RoA और लोन ग्रोथ गाइडेंस में की गई कटौती निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। बैंक ने अब लोन ग्रोथ का अनुमान भी 14-15% की रेंज के निचले स्तर पर रहने की बात कही है। बैंक का कहना है कि ऊर्जा लागत बढ़ने, सप्लाई चेन में दिक्कतों और अनिश्चित मानसून को देखते हुए उसने कर्ज वितरण की रफ्तार जानबूझकर धीमी रखने का फैसला किया है ताकि भविष्य में खराब कर्ज (NPA) का जोखिम कम रहे।

नोमुरा की रेटिंग

नोमुरा (Nomura) ने भी शेयर पर 'Neutral' रेटिंग बनाए रखी है और ₹190 का लक्ष्य दिया है। उसका मानना है कि जमा जुटाने की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज लागत आने वाली तिमाहियों में और बढ़ सकती है। इस वजह से उसने भी बैंक की कमाई के अनुमान में कटौती की है।

CLSA की रेटिंग

हालांकि, सभी ब्रोकरेज इतने निराश नहीं हैं। CLSA ने अभी भी शेयर पर ‘Outperform’ रेटिंग बरकरार रखी है और ₹235 का लक्ष्य दिया है। CLSA का मानना है कि बैंक की नई RoA गाइडेंस से बाजार घबरा सकता है, लेकिन उसके अनुमान पहले से ही इससे कम थे। वहीं, Jefferies का कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर में गिरावट की गुंजाइश सीमित दिखाई देती है और कुछ सकारात्मक असर FCNR-B जमा से भी मिल सकता है।

शेयरों में बड़ी गिरावट

बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयरों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक NSE पर यह शेयर 15.32% यानी 31.99 रुपये टूटकर 176.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था। पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के बाद बैंक प्रबंधन ने रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) और ग्रोथ गाइडेंस घटा दी, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

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26 ब्रोकरेज में 15 ने दी ‘Buy’ रेटिंग

फिलहाल, 26 ब्रोकरेज हाउस बंधन बैंक को कवर करते हैं। इनमें से 15 'Buy', 7 'Hold' और 4 ‘Sell’ की सलाह दे रहे हैं, यानी लंबी अवधि को लेकर बाजार की राय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में बैंक को बढ़ती लागत, दबाव वाले मार्जिन और कमजोर लाभप्रदता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए आने वाली तिमाहियों के नतीजे और बैंक की रणनीति पर नजर रखना बेहद अहम होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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