प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, सेविंग अकाउंट पर किया बड़ा ऐलान

प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, सेविंग अकाउंट पर किया बड़ा ऐलान

संक्षेप:

बैंक ने घोषणा की है कि एक फरवरी 2026 से उसके मानक सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस जरूरत को ₹5000 से घटाकर ₹2000 कर दिया जाएगा। इस संशोधन से ग्राहकों को अपने बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस कम करनी होगी।

Jan 28, 2026 03:11 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बैंक ने घोषणा की है कि एक फरवरी 2026 से उसके मानक सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (एमएबी) जरूरत को ₹5000 से घटाकर ₹2000 कर दिया जाएगा। इस संशोधन से ग्राहकों को अपने बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस कम करनी होगी ताकि वे अकाउंट न रखने पर लगने वाले शुल्क से बच सकें।

मिनिमम एवरेज बैलेंस का मतलब क्या है?

बता दें कि मिनिमम एवरेज बैलेंस से मतलब एक माह में खाते में रखी गई औसत राशि से है, जिसकी गणना महीने के सभी दिनों के अंत में शेष राशि का औसत निकालकर की जाती है। यदि निर्धारित सीमा से कम औसत शेष राशि रखी जाती है तो बैंक आमतौर पर शुल्क लगाते हैं। बहरहाल, इसके लागू होने के बाद बंधन बैंक के स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट के ग्राहकों को ₹5000 के बजाय ₹2000 की मासिक औसत शेष राशि बनाए रखनी होगी।

बंधन बैंक के सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें

बैंक के सेविंग अकाउंट की ब्याज दर की बात करें तो ₹1 लाख तक की राशि पर 2.70% प्रति वर्ष है। ₹1 लाख से अधिक की राशि पर स्लैब के अनुसार उच्च दरें लागू होती हैं। ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की राशि पर 4.85% प्रति वर्ष जबकि ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की रकम पर 5.35% ब्याज दर मिलती है। ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक की जमा रकम पर 5.55% और ₹5 करोड़ से ₹250 करोड़ तक की जमा राशि पर 6.00% प्रति वर्ष ब्याज दर मिलती है।

250 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए, 250 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 6.15% वार्षिक ब्याज मिलता है। वहीं, 500 ​​करोड़ रुपये से अधिक और 750 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर 6.85% ब्याज मिलता है। 750 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये तक की जमा रकम के लिए ब्याज दर मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (MIBOR) से जुड़ी हुई है, जिसमें 0.85% की वृद्धि होती है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 6.15% वार्षिक ब्याज मिलता है।

