ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन से ऐड इंडस्ट्री को ₹10000 करोड़ के नुकसान के आसार

Dream11, MPL और RummyCulture जैसी कंपनियां स्पोर्ट्स लीग (जैसे IPL), वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर सालभर जमकर विज्ञापन करती थीं। अनुमान है कि इन पर बैन से भारत के विज्ञापन उद्योग को सालाना 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:04 AM
केंद्र सरकार ने पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स (Real-Money Gaming) पर रोक लगाने का जो फैसला किया है, उसका असर अब विज्ञापन जगत पर दिखने लगा है। अनुमान है कि इससे भारत के विज्ञापन उद्योग को सालाना 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है और यह असर कई सालों तक रह सकता है।

क्रिकेट की टीम का प्रायोजक हटा Dream11

इस फैसले का असर तुरंत देखने को मिला है। फैंटेसी स्पोर्ट्स की बड़ी कंपनी ड्रीम11 ने BCCI को सूचना दे दी है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। ड्रीम11 ने 2023 में BCCI के साथ 358 करोड़ रुपये का तीन साल का डील साइन किया था।

खेल लीग और सोशल मीडिया पर थी जोरदार पकड़

Dream11, MPL और RummyCulture जैसी कंपनियां स्पोर्ट्स लीग (जैसे IPL), वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर सालभर जमकर विज्ञापन करती थीं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आकर्षित और रिटेन कर सकें। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट IPL को इन कंपनियों के विज्ञापनों से सबसे ज्यादा फायदा होता था, लेकिन अब इन कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

सरकार ने बनाया नया कानून

सरकार ने पिछले हफ्ते 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025' लागू किया है। इस नए कानून के तहत, उन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई है, जहां यूजर्स एंट्री फीस देकर फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे गेम्स में पैसे लगाते हैं।

विज्ञापन उद्योग पर पड़ेगा भारी असर

इस बैन का विज्ञापन उद्योग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। Dentsu की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल भारत का विज्ञापन बजट 15.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। गेमिंग बैन की वजह से अनुमानित राजस्व में 7.5 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी आ सकती है।

लाइव मिंट की खबर के मुाबिक मीडिया एजेंसी मैडिसन वर्ल्ड के CEO विनय हेगड़े ने कहा, "रियल-मनी गेम्स के प्रमोशन पर बैन का स्पोर्ट्स एडवरटाइजिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर इसके खर्च पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। विज्ञापन खर्च में करीब 10,000 करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है, जिसकी भरपाई के लिए विकल्प तलाशने होंगे।"

अब कहां से आएगा पैसा?

विज्ञापन एजेंसियां अब तुरंत इस खाली जगह को भरने की कोशिश में जुट गई हैं। हेगड़े ने आगे बताया, "न सिर्फ मीडिया प्लेटफॉर्म, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर एजेंसियां, BCCI और फ्रेंचाइजी ओनर्स जैसे सभी इंटरमीडिएरी अब RMG कंपनियों के पीछे छूटे इस गैप को भरने के लिए विकल्प ढूंढेंगे। इससे FMCG, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर की मोलभाव की ताकत बढ़ सकती है, क्योंकि अब स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचा जाएगा।"

कंपनियों ने रोक दिए हैं अपने कैंपेन

नए कानून से पैदा हुई अनिश्चितता की वजह से कंपनियों ने अपने विज्ञापन अभियानों को रोक दिया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी Confluencr के वाइस प्रेसीडेंट चैतन्य राठ ने कहा, "हमने कुछ कैंपेन को अभी के लिए होल्ड पर रख दिया है, जब तक कि अधिकारियों से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिल जाते। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही डिटेल्ड गाइडेंस जारी करेगी।"

गेमिंग कंपनियां भी हैं परेशान

गेमिंग कंपनियों के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। एक बड़ी गेमिंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हमें साफ नहीं है कि अगर हम अपना बिजनेस मॉडल बदलते भी हैं, तो क्या हमारे पुराने गेम्स की वजह से हमें ऑटोमेटिकली बैन कर दिया जाएगा? जब तक इन मुद्दों पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक हम अपनी सर्विसेज का प्रचार नहीं कर सकते।"

क्या अब सरोगेट एडवरटाइजिंग का सहारा लेंगी कंपनियां?

मैडिसन वर्ल्ड के विनय हेगड़े का कहना है कि गेमिंग कंपनियां अब सरोगेट एडवरटाइजिंग के तरीके अपना सकती हैं, जैसे शराब और सिगरेट बेचने वाली कंपनियां करती हैं। उन्होंने कहा, "तात्कालिक असर यह है कि भारत के कुछ सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स सीधे प्रभावित होंगे।"

