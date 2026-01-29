Hindustan Hindi News
Balu Forge Share jumped 10 Percent today company enters NATO Supply Chain Ashish kacholia stake
नाटो की सप्लाई चेन में कंपनी की एंट्री, रॉकेट सा उड़ गया शेयर, इस दिग्गज का है बड़ा दांव

नाटो की सप्लाई चेन में कंपनी की एंट्री, रॉकेट सा उड़ गया शेयर, इस दिग्गज का है बड़ा दांव

संक्षेप:

बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी को क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट्स के लिए NATO की सप्लाई चेन में शामिल किया गया है। बालू फोर्ज के शेयर गुरुवार को 10% चढ़कर 391.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Jan 29, 2026 01:40 pm IST
बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। बालू फोर्ज के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट चढ़कर 391.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट्स के लिए बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज को नाटो (NATO) की सप्लाई चेन में शामिल किया गया है। कंपनी को नाटो सदस्य देशों के लिए हाई स्पेसिफिकेशन आर्टिलरी शेल बॉडीज और कॉम्प्लेक्स फोर्ज्ड कंपोनेंट्स बनाने और इनकी सप्लाई करने का मैंडेट मिला है। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है।

सर्टिफाइड सप्लायर बनी बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज
नाटो (NATO) की सप्लाई चेन में शामिल किए जाने के साथ ही बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज नाटो देशों के लिए मिशन-क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट्स की सर्टिफाइड सप्लायर बन गई है। इसके साथ ही, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज की ग्लोबल आर्टिलरी एंड एडवांस्ड एम्युनिशन प्लेटफॉर्म्स में एंट्री हो गई है। साथ ही, यह ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की भूमिका को भी सपोर्ट करता है। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, फोर्ज्ड और मशीन्ड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

आशीष कचोलिया के पास 18 लाख से ज्यादा शेयर
स्टॉक मार्केट के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज पर बड़ा दांव है। आशीष कचोलिया के पास बालू फोर्ज के 18,65,933 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.64 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। इसके अलावा, बंगाल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास बालू फोर्ज के 14,00,000 शेयर हैं।

6 महीने में 37% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज (Balu Forge Industries) के शेयर पिछले 6 महीने में 37 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 29 जुलाई 2025 को 626.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2026 को 391.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 784 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 341.35 रुपये है।

