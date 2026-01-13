13% चढ़ा यह स्टॉक, लगातार टूटने के बाद फिर से तेज रफ्तार से दौड़ा, इस खबर का असर

Hindustan Hindi News
Jan 13, 2026 11:32 am IST
Stock in Focus: लगातार गिरावट के बाद बालू फोर्ज लिमिटेड (Balu Forge Industries Ltd) के शेयरों में 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी आज मंगलवार को देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इससे पहले लगातार 8 कारोबारी दिन के दौरान सिर्फ गिरावट दर्ज की गई थी। बता दें, 2026 में भी आज पहला दिन है जब कंपनी के शेयरों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत लुढ़क गया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली बड़ी राहत

स्टॉक एक्सचेंज को बालू फोर्ज लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उनके कुछ ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की गई थी। यह जांच 7 जनवरी को शुरू हुई थी। 12 जनवरी को खत्म हुई। बालू फोर्ज ने जारी किए बयान में कहा, “कंपनी, प्रमोटर्स और महत्वपूर्ण अधिकारियों ने जांच में पूरा सहयोग किया। डिपार्टमेंट की तरफ से मांगे गए डॉक्यूमेंट्स, सफाई और डीटेल्स को साझा किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार गलती नहीं पाई गई। ना ही कुछ सीज किया गया है।”

बालू फोर्ज ने कहा कि बिजनेस ऑपरेशंस और प्रोडक्शन पर इस जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आने वाले समय में और भी जानकारी साझा की जाएगी।

शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी

बीएसई में 455.10 रुपये के लेवल पर यह स्टॉक खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत की तेजी के साथ 499.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। यह मल्टीबैगर स्टॉक बीते एक साल से शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद भी दो साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 70 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। बता दें, तीन साल में बालू फोर्ज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 529 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

