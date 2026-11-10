ब्रोकरेज को इस शेयर में 33% तेजी की उम्मीद, यूपी प्लांट बनेगा कमाई का नया इंजन

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Balrampur Chini share: चीनी और एथेनॉल कारोबार से जुड़ी कंपनी बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी उत्तर प्रदेश में 3,080 करोड़ रुपये का पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) प्लांट लगा रही है। इस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू करने के बाद कंपनी के शेयर में उछाल की उम्मीद है।

शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस? बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर की बात करें तो बीते सोमवार को 1.72% टूटकर 658.35 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, मंगलवार को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अगर शेयर के फ्यूचर की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल बुलिश है। इस ब्रोकरेज ने बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर पर अपना रुख बदलते हुए इसे 'Accumulate' से अपग्रेड कर 'Buy' कर दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 874 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले करीब 33 फीसदी की संभावित तेजी का संकेत देता है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, चीनी की बढ़ती कीमतें कंपनी के शुगर और डिस्टिलरी कारोबार में इनपुट कॉस्ट के दबाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा, PLA प्लांट का चालू होना और चीनी की बेहतर कीमतें वित्त वर्ष 2027-28 और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ को रफ्तार दे सकती हैं। हालांकि, एलारा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने EBITDA अनुमान में करीब 11 फीसदी की कटौती की है जबकि वित्त वर्ष 2028 के अनुमान को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि मौजूदा स्तर से चीनी की कीमतों में तेज गिरावट उसके निवेश संबंधी अनुमान के लिए बड़ा जोखिम हो सकती है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? बलरामपुर चीनी मिल्स का सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 90 प्रतिशत बढ़कर 102.29 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की आय में वृद्धि से मुनाफा बढ़ा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 53.89 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,909.84 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,679.49 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 146.43 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 105.46 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 3,561.55 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3,228.07 करोड़ रुपये थी।