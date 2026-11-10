ब्रोकरेज को इस शेयर में 33% तेजी की उम्मीद, यूपी प्लांट बनेगा कमाई का नया इंजन
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज ने बलरामपुर चीनी मिल्स शेयर के लिए 874 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है
- यह मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले करीब 33 फीसदी की संभावित तेजी का संकेत देता है
Balrampur Chini share: चीनी और एथेनॉल कारोबार से जुड़ी कंपनी बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर पोर्टफोलियो में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी उत्तर प्रदेश में 3,080 करोड़ रुपये का पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) प्लांट लगा रही है। इस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू करने के बाद कंपनी के शेयर में उछाल की उम्मीद है।
शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस?
बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर की बात करें तो बीते सोमवार को 1.72% टूटकर 658.35 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, मंगलवार को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अगर शेयर के फ्यूचर की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल बुलिश है। इस ब्रोकरेज ने बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर पर अपना रुख बदलते हुए इसे 'Accumulate' से अपग्रेड कर 'Buy' कर दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 874 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले करीब 33 फीसदी की संभावित तेजी का संकेत देता है।
ब्रोकरेज के मुताबिक, चीनी की बढ़ती कीमतें कंपनी के शुगर और डिस्टिलरी कारोबार में इनपुट कॉस्ट के दबाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा, PLA प्लांट का चालू होना और चीनी की बेहतर कीमतें वित्त वर्ष 2027-28 और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ को रफ्तार दे सकती हैं। हालांकि, एलारा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने EBITDA अनुमान में करीब 11 फीसदी की कटौती की है जबकि वित्त वर्ष 2028 के अनुमान को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि मौजूदा स्तर से चीनी की कीमतों में तेज गिरावट उसके निवेश संबंधी अनुमान के लिए बड़ा जोखिम हो सकती है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
बलरामपुर चीनी मिल्स का सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 90 प्रतिशत बढ़कर 102.29 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की आय में वृद्धि से मुनाफा बढ़ा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 53.89 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,909.84 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,679.49 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 146.43 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 105.46 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 3,561.55 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3,228.07 करोड़ रुपये थी।
यूपी के प्लांट की डिटेल
कंपनी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में उसका 3,100 करोड़ रुपये की लागत वाला प्लांट चालू वित्त वर्ष की अगली तिमाही में कॉमर्शियल उत्पादन शुरू कर देगा। हाल ही में कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) विवेक सरावगी ने निवेशकों के लिए जारी प्रस्तुति में कहा, ''सालाना 80,000 टन क्षमता वाले पीएलए प्लांट का निर्माण कार्य तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है और परियोजना तय कार्ययोजना के अनुरूप आगे बढ़ रही है।'' बता दें कि कंपनी 15 अक्टूबर, 2026 तक इस प्रस्तावित प्लांट पर करीब 2,400 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। बता दें कि कोलकाता मुख्यालय वाली बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश में 10 चीनी मिल का संचालन करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें