इस चीनी कंपनी के शेयर ने तोड़ा 2 महीने का रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई 9% की छलांग; आखिर क्यों भागा स्टॉक?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में मंगलवार 3 नवंबर को चीनी कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिली। खासतौर पर बलरामपुर चीनी मिल्स (Balrampur Chini Mills) के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा। कंपनी का शेयर एक ही कारोबारी दिन में करीब 9% उछलकर ₹655 पर बंद हुआ। यह अगस्त के मध्य के बाद शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। दिलचस्प बात यह है कि इस तेजी के पीछे कंपनी की ओर से कोई बड़ी नई घोषणा या तत्काल फंडामेंटल ट्रिगर सामने नहीं आया। इसके बावजूद शेयर में जमकर खरीदारी हुई और ट्रेडिंग वॉल्यूम में असाधारण उछाल देखने को मिला। ऐसे में सवाल है कि आखिर बालरामपुर चीनी मिल्स के शेयर में अचानक इतनी तेजी क्यों आई और क्या शेयर में गिरावट का दौर खत्म हो गया है?

1 दिन में 9% चढ़ा कंपनी का शेयर

मंगलवार के कारोबार में बलरामपुर चीनी मिल्स (Balrampur Chini Mills) के शेयर में तेजी के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी काफी बढ़ गई। BSE और NSE पर मिलाकर कंपनी के करीब 77 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के आंकड़ों के मुताबिक, यह कंपनी के पिछले एक सप्ताह के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम से करीब 12.2 गुना ज्यादा था।

शेयर में अचानक बढ़ी खरीदारी को बाजार में आई तेजी और निवेशकों की बेहतर धारणा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा, चीनी सेक्टर की दूसरी कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग व इंडस्ट्रीज (Triveni Engineering & Industries) के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में भूमिका निभाई। हालांकि, एक दिन की तेजी के बावजूद शेयर अभी अपने हालिया ऊपरी स्तर से काफी नीचे है। अक्टूबर में शेयर ने ₹736 का उच्च स्तर छुआ था। वहां से अब भी यह करीब 11% नीचे है। वहीं, ₹781 के रिकॉर्ड हाई से शेयर लगभग 16% फिसला हुआ है।

चीनी सेक्टर को मिला सपोर्ट

बलरामपुर चीनी मिल्स (Balrampur Chini Mills) के शेयर में तेजी के पीछे एक अहम वजह सेक्टर की दूसरी कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं उद्योग (Triveni Engineering & Industries) के मजबूत तिमाही नतीजे भी रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग (Triveni Engineering) ने सितंबर 2026 में समाप्त दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹93.65 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में उसे ₹11 करोड़ का घाटा हुआ था।

कंपनी की कुल इनकम भी बढ़कर ₹2,069 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,927 करोड़ थी। पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस अवधि में त्रिवेणी इंजीनियरिंग (Triveni Engineering) का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹97.30 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹23.48 करोड़ था। कंपनी के मुनाफे में सुधार की प्रमुख वजहें इस प्रकार रहीं।

चीनी की बेहतर कीमतों से मार्जिन में सुधार।

अल्कोहल कारोबार में बेहतर प्रोडक्ट मिक्स।

मक्के (Maize) के इस्तेमाल से बेहतर मार्जिन।

DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) की बेहतर कीमतें।

फाइनेंस कॉस्ट में कमी और अल्कोहल की बिक्री में बढ़ोतरी।

इन नतीजों ने चीनी सेक्टर को लेकर निवेशकों की धारणा बेहतर बनाने में मदद की।

आगे चीनी की कीमतों में तेजी की उम्मीद क्यों?

चीनी कंपनियों के लिए आने वाले महीनों में घरेलू बाजार की कीमतें काफी अहम रहने वाली हैं। त्रिवेणी इंजीनयरिंग (Triveni Engineering) के मुताबिक, फिलहाल देश में चीनी की सप्लाई और मांग के बीच संतुलन कुछ ऐसा है कि कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि निकट अवधि में घरेलू चीनी की कीमतें मजबूत बनी रह सकती हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह पिछले सीजन से बचा हुआ चीनी का कम स्टॉक यानी टाइट कैरी-ओवर स्टॉक्स (Tight Carry-over Stocks) है।

इसके अलावा अल नीनो (El Niño) के कारण मानसून में कमी आने की आशंका भी चिंता बढ़ा रही है। अगर बारिश सामान्य से कम रहती है, तो अगले गन्ना सीजन में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने और कीमतों को सहारा मिलने की संभावना है। हालांकि, चीनी की कीमतें पूरी तरह बाजार की मांग और सप्लाई पर निर्भर नहीं करतीं। सरकार की नीतियां भी इन पर बड़ा असर डालती हैं। हर महीने बाजार में कितनी चीनी जारी होगी, कंपनियों को कितना स्टॉक रखने की अनुमति होगी और आयात से जुड़े फैसले क्या होंगे, इन सभी बातों से कीमतों की दिशा तय हो सकती है।

ग्लोबल मार्केट ने कीमतों को दिया सपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की कीमतों में 2026 के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसकी वजह वैश्विक बाजार में सप्लाई और मांग का संतुलन बदलना है। पहले बाजार में चीनी की अधिक उपलब्धता की आशंका थी, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में मामूली सप्लाई की कमी (Deficit) का अनुमान सामने आया है। इसके अलावा मौसम और उत्पादन से जुड़े जोखिमों ने भी कीमतों को सपोर्ट दिया है।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें ब्राजील का चीनी उत्पादन, वहां गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने या एथेनॉल उत्पादन में कितना होता है, भारत की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी और करेंसी में उतार-चढ़ाव शामिल हैं। ब्राजील दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। वहां गन्ने का इस्तेमाल चीनी और एथेनॉल के बीच किस अनुपात में होता है, इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई पर पड़ सकता है।

एथेनॉल कारोबार से जुड़ी कंपनियों के लिए क्या?

चीनी कंपनियों के लिए एथेनॉल कारोबार भी कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। इससे कंपनियों को गन्ने और उससे बनने वाले उत्पादों का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है।हालांकि, ESY (Ethanol Supply Year) 2026-27 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के टेंडर में गन्ने के जूस, शुगर सिरप और B-Heavy Molasses को एथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट करने की अनुमति शून्य जीरो गई है।

पहला, गन्ने के जूस और शुगर सिरप का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में नहीं होने से चीनी उत्पादन के लिए उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई को सपोर्ट मिल सकता है।दूसरा एंटीग्रेटेड चीनी कंपनियों (Integrated Sugar Companies) के पास गन्ने और उसके उत्पादों को चीनी या एथेनॉल में इस्तेमाल करने का विकल्प सीमित हो सकता है। इससे उनके प्रोडक्शन प्लान और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में चीनी कंपनियों के प्रदर्शन के लिए सरकार की एथेनॉल नीति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

क्या निवेशकों को आगे भी मिलेगी तेजी?

बलरामपुर चीनी मिल्स (Balrampur Chini Mills) के शेयर में मंगलवार को आई 9% की तेजी ने चीनी सेक्टर को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि, सिर्फ एक दिन की तेजी को शेयर में नए अपट्रेंड की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, निवेशकों की नजर कुछ प्रमुख बातों पर रहेगी।

1- चीनी की घरेलू कीमतें: अगर कम स्टॉक और उत्पादन से जुड़ी चिंताओं के कारण कीमतें मजबूत रहती हैं, तो चीनी कंपनियों के मार्जिन को फायदा मिल सकता है।

2- गन्ने का उत्पादन:- अल नीनो और मानसून का प्रदर्शन अगले सीजन की सप्लाई तय करने में अहम होगा।

3- सरकारी नीतियां: -चीनी के स्टॉक, मासिक रिलीज और एथेनॉल डायवर्जन से जुड़े फैसले कंपनियों के कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं।

4- ट्रेडिंग वॉल्यूम:- बलरामपुर चीनी मिल (Balrampur Chini Mills) के शेयर में बढ़ी खरीदारी आगे भी बनी रहती है या नहीं, इस पर बाजार की नजर रहेगी।

मंगलवार की तेजी ने बलरामपुर चीनी मिल (Balrampur Chini Mills) के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी जरूर बढ़ाई है। त्रिवेणी इंजीनयरिंग (Triveni Engineering) के मजबूत नतीजे और चीनी की कीमतों को लेकर बेहतर उम्मीदों ने सेक्टर के सेंटीमेंट को सहारा दिया है। लेकिन, कंपनी के अपने तिमाही नतीजे, चीनी की कीमतें और सरकारी नीतियां ही आगे शेयर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी।