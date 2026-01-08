Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Balaji amines shares jump 13 percent when midcap selloff what reason behind gain know here
बाजार में भूचाल के बीच इस शेयर की बेफिक्र रफ्तार, ₹1500 तक जा सकता है भाव

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बालाजी एमाइंस लिमिटेड के शेयर में 13 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया और भाव 1218.95 रुपये तक पहुंच गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 1072.55 रुपये की थी। आइए जानते हैं कि शेयर में उछाल क्यों आया है।

Jan 08, 2026 02:32 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Balaji amines share: बाजार की भारी बिकवाली के बीच गुरुवार को कुछ शेयर डिमांड में भी थे। इनमें से एक शेयर- बालाजी एमाइंस लिमिटेड है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन इस शेयर में 13 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया और भाव 1218.95 रुपये तक पहुंच गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 1072.55 रुपये की थी। आइए जानते हैं कि अचानक शेयर में तेजी क्यों आई है।

कंपनी को मिली यह खुशखबरी

दरअसल, कंपनी ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य की एक स्कीम के तहत विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद वह ₹250 करोड़ से ज्यादा के सरकारी इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो गई है। बालाजी एमाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के इंडस्ट्रीज डायरेक्टरेट ने पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013 की मेगा प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट बेस्ड 100% ग्रॉस बेसिस कैटेगरी के तहत अपनी यूनिट के विस्तार के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है।

इस स्कीम के तहत, कंपनी महाराष्ट्र में एलिजिबल तैयार प्रोडक्ट्स की बिक्री पर देय राज्य गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 50% से जुड़े ₹258 करोड़ की इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी पाने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा, कंपनी को बिजली शुल्क में छूट और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट का भी फायदा मिलेगा। ये इंसेंटिव 1 जनवरी, 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2030 तक सात साल की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की डिटेल

शेयरहोल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बालाजी एमाइंस लिमिटेड में प्रमोटर्स के पास 54.59 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.41 फीसदी की है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि बालाजी एमाइंस लगभग 13 प्रतिशत की तेज इंट्राडे बढ़त दर्ज करने और अपने 20-डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) और 50-डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) से ऊपर बने रहने के बाद मजबूत तेजी के संकेत दिखा रहा है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड की मजबूती का संकेत देता है। हम सलाह देते हैं कि स्टॉक को ₹1210–₹1160 के बीच धीरे-धीरे खरीदें और वीकली क्लोजिंग बेसिस पर ₹1065 पर स्टॉप-लॉस रखें। पटेल ने आगे कहा कि अगर बड़े मार्केट का सेंटिमेंट सपोर्टिव रहता है तो अगले दो-तीन महीनों में स्टॉक में ₹1500 तक जाने की क्षमता है।

