₹1700 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबर से 12% से अधिक उछला बजेल प्रोजेक्ट्स का शेयर

मुख्य बातें

शेयर बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव है। इसके बावजूद एक स्टॉक काउंटर ऐसा भी है, जहां जबरदस्त खरीदारी दिख रही है। वह काउंटर है Bajel Projects का। इस कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह सवा 11 बजे तक के कारोबार के दौरान शेयर 12% से ज्यादा उछलकर ₹175.68 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इसमें तेजी की वजह कंपनी को मुंबई में 400 kV गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) बनाने के लिए ₹200 करोड़ और गुजरात में ₹1,500 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का काम मिलना है। यानी कुल 1700 करोड़ रुपये के काम मिलने से निवेशक शेयर पर टूट पड़े हैं।

बजेल प्रोजक्ट्स ने 26 अक्टूबर को बताया कि उसे टाटा पावर से करीब ₹200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को मुंबई के धारावी और घाटकोपर में 400 kV गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन तैयार करने का काम करना है।

इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, उपकरणों की खरीद और निर्माण यानी EPC से जुड़ा काम शामिल है। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यह ऑर्डर कंपनी के कारोबार के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

गुजरात में ₹1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला कंपनी ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि लकाड़िया अ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने गुजरात में एक महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के EPC कार्य के लिए उसे कई लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) जारी किए हैं। इन सभी ऑर्डर का कुल मूल्य करीब ₹1,500 करोड़ है। इस तरह कंपनी को मुंबई और गुजरात में बड़े प्रोजेक्ट मिलने से उसके कारोबार और ऑर्डर बुक पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

आज शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा? Bajel Projects का शेयर पिछले कारोबारी सत्र में ₹156.05 पर बंद हुआ था। मंगलवार को शेयर ₹172.00 पर खुला और कारोबार के दौरान ₹175.68 तक पहुंच गया। इस तरह पिछले बंद भाव के मुकाबले शेयर में इंट्राडे कारोबार के दौरान करीब 12% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, शेयर में तेजी के बावजूद तकनीकी संकेतकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाजार विशेषज्ञों ने शेयर में आगे भी उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका जताई है।

क्या आगे भी बढ़ेगा शेयर? AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के संस्थापक और विश्लेषक आदित्य ठुकराल के मुताबिक, Bajel Projects का शेयर फिलहाल करेक्शन के दौर में है। यह करेक्शन अपने अंतिम चरण में हो सकता है, लेकिन शेयर में गिरावट का सिलसिला बढ़ने पर यह ₹135 के पिछले निचले स्तर तक भी जा सकता है।

उनके अनुसार, शेयर में लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, जो कमजोर ट्रेंड का संकेत है। प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) में भी निगेटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहे हैं।

ठुकराल का मानना है कि शेयर में तेजी आने पर फिलहाल उसे बेचने का मौका माना जा सकता है। हालांकि, अगर शेयर कुछ सप्ताह तक मौजूदा स्तरों के आसपास टिककर मजबूत बेस बनाता है, तो इसमें तेजी का नया ट्रेंड शुरू होने की संभावना बन सकती है।

₹172 से ₹177 के स्तर पर अहम रेजिस्टेंस एनॉलिस्ट के मुताबिक, बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर के लिए ₹172 से ₹177 का स्तर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है। इस दायरे में शेयर को मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

₹180 के ऊपर टिकने पर ₹200 तक जा सकता है शेयर ग्लोबल कैपिटल मार्केटके एवीपी-रिसर्च विपिन कुमार के अनुसार, कंपनी के शेयर में ₹135 से ₹215 के व्यापक दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। उन्होंने शेयर के चार्ट में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को कमजोर पहलुओं में से एक बताया।

कुमार के मुताबिक, अगर शेयर ₹175 से ₹180 के दायरे के ऊपर निर्णायक क्लोजिंग देने में सफल रहता है, तो निकट अवधि में यह ₹200 और उससे ऊपर के स्तरों की ओर बढ़ सकता है। वहीं, गिरावट आने पर ₹145 से ₹135 के बीच सपोर्ट मिल सकता है।