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700 करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला काम, मेगा ऑर्डर के बाद रॉकेट बन गए कंपनी के शेयर

Mar 16, 2026 04:02 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में 20% के उछाल के साथ 167.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से एक बड़ा EPC ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।

700 करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला काम, मेगा ऑर्डर के बाद रॉकेट बन गए कंपनी के शेयर

बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 167.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसी के बाद कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए हैं। बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बताया है कि उसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL) से एक अल्ट्रा-मेगा इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इस ऑर्डर के तहत बजेल प्रोजेक्ट्स को पुणे जिले के सासवड में 400/220 kV एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर (AIS) सबस्टेशन बनाने के साथ ट्रांसमिशन लाइंस का काम है।

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23 महीने के भीतर पूरा किया जाना है प्रोजेक्ट
बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अपने पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में मिला यह सबसे बड़ा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सासवड में एक ग्रीनफील्ड 2X500 MVA, 400/220 kV एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर (AIS) सबस्टेशन के डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस प्रोजेक्ट में 400 kV लेवल पर 1X125 MVAr बस रिएक्टर के इंस्टालेशन का काम भी शामिल है, जिसके भविष्य में विस्तार का भी प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट को 23 महीने के भीतर पूरा किए जाने की उम्मीद है।

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प्रोजेक्ट से जुड़े डीटेल्स
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL) की तरफ से अवॉर्ड किया गया है और इसके स्पेशल पर्पज व्हीकल सासवड ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। सासवड सबस्टेशन, महाराष्ट्र के हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूती दे सकता है।

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6 महीने में 22% से ज्यादा लुढ़क गए हैं बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर
बजेल प्रोजेक्ट्स (Bajel Projects) के शेयर पिछले 6 महीने में 22 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर 16 सितंबर 2025 को 217.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 मार्च 2026 को 167.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले एक साल में देखें तो कंपनी के शेयरों में 8 पर्सेंट की ही तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 13 पर्सेंट टूट गए हैं। बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 262 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 138 रुपये है। बजेल प्रोजेक्ट्स का मार्केट कैप सोमवार 16 मार्च 2026 को 1940 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 62.55 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 37.45 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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