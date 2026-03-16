700 करोड़ रुपये से ज्यादा का मिला काम, मेगा ऑर्डर के बाद रॉकेट बन गए कंपनी के शेयर

बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में 20% के उछाल के साथ 167.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से एक बड़ा EPC ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।

बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। बजेल प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 167.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसी के बाद कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए हैं। बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बताया है कि उसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL) से एक अल्ट्रा-मेगा इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इस ऑर्डर के तहत बजेल प्रोजेक्ट्स को पुणे जिले के सासवड में 400/220 kV एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर (AIS) सबस्टेशन बनाने के साथ ट्रांसमिशन लाइंस का काम है।

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23 महीने के भीतर पूरा किया जाना है प्रोजेक्ट

बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को अपने पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में मिला यह सबसे बड़ा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सासवड में एक ग्रीनफील्ड 2X500 MVA, 400/220 kV एयर-इंसुलेटेड स्विचगियर (AIS) सबस्टेशन के डिजाइन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इस प्रोजेक्ट में 400 kV लेवल पर 1X125 MVAr बस रिएक्टर के इंस्टालेशन का काम भी शामिल है, जिसके भविष्य में विस्तार का भी प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट को 23 महीने के भीतर पूरा किए जाने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट से जुड़े डीटेल्स

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL) की तरफ से अवॉर्ड किया गया है और इसके स्पेशल पर्पज व्हीकल सासवड ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। सासवड सबस्टेशन, महाराष्ट्र के हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूती दे सकता है।