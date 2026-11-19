मुख्य बातें

देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल बजाज ग्रुप अब ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद हेल्थकेयर सेक्टर में भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अस्पतालों, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर की एक बड़ी चेन शुरू करने जा रही है। इसके लिए ग्रुप ने 'निवारा' (Nivara) नाम से नया हेल्थकेयर ब्रांड तैयार किया है। इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से होगी, जहां कंपनी 500 बेड वाला बड़ा अस्पताल बनाने जा रही है। इसके अलावा शहर में 6 से 7 क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोले जाएंगे। कंपनी की योजना एंबुलेंस सर्विस शुरू करने की भी है। इन सभी सुविधाओं को विकसित करने पर बजाज ग्रुप 2,500 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, बजाज ग्रुप का लक्ष्य आने वाले 15 वर्षों में निवारा ब्रांड को देश के 10 शहरों तक पहुंचाना है। ऐसे में हेल्थकेयर सेक्टर में कंपनी की एंट्री से अस्पताल कारोबार में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की उम्मीद है।

पुणे में 500 बेड का अस्पताल

बजाज ग्रुप की हेल्थकेयर योजना का पहला बड़ा प्रोजेक्ट पुणे में तैयार होगा। कंपनी यहां 500 बेड की क्षमता वाला मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की तैयारी में है। बजाज इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर निरव बजाज ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बताया कि अस्पताल के 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है।

अस्पताल के साथ-साथ कंपनी पुणे के अलग-अलग इलाकों में 6 से 7 क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोलेगी। इसका मकसद मरीजों को शुरुआती जांच और इलाज की सुविधाएं उनके आसपास उपलब्ध कराना है। इसके अलावा एंबुलेंस सेवाओं को भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी कंपनी सिर्फ अस्पताल खोलने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इलाज से जुड़ी कई सुविधाओं को एक ही नेटवर्क के तहत लाने की योजना बना रही है।

₹2,500 करोड़ तक खर्च करेगा बजाज ग्रुप

बजाज ग्रुप पुणे में अपने अस्पताल, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर विकसित करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकता है। हालांकि, यह निवेश केवल शुरुआत है। कंपनी की दीर्घकालिक योजना अगले 15 वर्षों में निवारा ब्रांड को 10 शहरों तक पहुंचाने की है। इससे पहले भी बजाज ग्रुप के हेल्थकेयर कारोबार में उतरने की योजना की खबरें सामने आई थीं। ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने इस नए कारोबार के लिए 10,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने का लक्ष्य रखा था। इससे साफ है कि कंपनी हेल्थकेयर को छोटे स्तर के प्रयोग के बजाय लंबे समय के कारोबार के रूप में विकसित करना चाहती है।

अपोलो और अडानी जैसे बड़े खिलाड़ियों से होगी टक्कर

भारत का हेल्थकेयर सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। बढ़ती आबादी, बेहतर इलाज की मांग और निजी अस्पतालों की बढ़ती जरूरत के कारण बड़े कारोबारी समूह इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं।अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals) जैसी स्थापित कंपनियां अपने अस्पताल नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी भारतीय हेल्थकेयर कारोबार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्लैकस्टोन जैसे बड़े ग्लोबल निवेशक इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं।

दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने भी हेल्थकेयर क्षेत्र में कदम रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, समूह ने पश्चिमी भारत में दो अस्पताल स्थापित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह पहल नॉन-प्रॉफिट मॉडल के तहत की जा रही है। ऐसे में बजाज ग्रुप की एंट्री से अस्पताल कारोबार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। खासकर बड़े शहरों में अस्पतालों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग को देखते हुए कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं।

बीमा कारोबार के साथ भी जुड़ेगा नया हेल्थकेयर बिजनेस

बजाज ग्रुप की इस योजना की एक खास बात यह है कि कंपनी अपने हेल्थकेयर नेटवर्क को ग्रुप के मौजूदा इंश्योरेंस कारोबार के साथ जोड़ने पर भी विचार कर रही है। निरव बजाज के मुताबिक, निवारा अपने समूह की बीमा कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा हेल्थकेयर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसका फायदा यह हो सकता है कि अस्पताल और बीमा सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। हालांकि, कंपनी ने अभी इस मॉडल की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

100 साल पुराने बजाज ग्रुप का नया कारोबार

बजाज ग्रुप की स्थापना 1926 में हुई थी। करीब एक सदी पुराने इस कारोबारी समूह का कारोबार ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और बजाज जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं। अब हेल्थकेयर सेक्टर में उतरने के साथ समूह अपने कारोबार का नया विस्तार करना चाहता है। पुणे में 500 बेड का अस्पताल इस योजना की पहली बड़ी शुरुआत होगी।