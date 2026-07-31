बजाज फाइनेंस के शेयर 7% उछले, नोमुरा ने कहा 'खरीदें', मोतीलाल ओसवाल ने टार्गेट किया ₹1300

बजाज फाइनेंस के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 7 फीसदी चढ़कर 1,129 रुपये पर पहुंच गए। यह तेजी कंपनी के मार्च 2027 की पहली तिमाही के नतीजों के बाद आई, जिसमें स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 6,081 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने नतीजों के बाद शेयर के टार्गेट प्राइस भी बढ़ा दिए हैं।

बजाज फाइनेंस के शेयर बीते एक हफ्ते में 8 फीसदी और एक महीने में 12 फीसदी चढ़े हैं। एक साल में स्टॉक ने 27 फीसदी से ज्यादा और तीन साल में लगभग 48 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल के लंबे समय में इसने निवेशकों को 80 फीसदी का फायदा पहुंचाया है। साल 2026 में अब तक यह शेयर 15 फीसदी ऊपर है।

शानदार तिमाही नतीजों ने बाजार को किया प्रभावित कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में नेट प्रॉफिट 4,765 करोड़ रुपये रहा था, जो अब बढ़कर 6,081 करोड़ रुपये हो गया। समीक्षाधीन अवधि में एनआईआई में भी 23 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो 12,571 करोड़ रुपये रही। कंपनी का एयूएम पहली तिमाही के दौरान 36,969 करोड़ रुपये बढ़ा।

बजाज फाइनेंस ने इस तिमाही में 1.61 करोड़ नए लोन बुक किए, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 1.35 करोड़ लोन से 20 फीसदी अधिक है। कंपनी का ग्राहक आधार भी 17 फीसदी बढ़कर 12.44 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 10.65 करोड़ था। इस दौरान कंपनी ने 51 लाख नए ग्राहक जोड़े।

एसेट क्वालिटी में भी साफ नजर आया सुधार। जून 2026 के अंत तक ग्रॉस एनपीए 0.96 फीसदी रहा, जो एक साल पहले 1.03 फीसदी था। नेट एनपीए भी पिछले साल के 0.50 फीसदी से घटकर 0.39 फीसदी पर आ गया। स्टेज 3 एसेट्स पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 60 फीसदी रहा।

मोतीलाल ओसवाल ने रेटिंग बढ़ाई, 1,300 रुपये का लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल ने बजाज फाइनेंस के शेयरों की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए ‘Buy’ कर दिया है और इसका लक्ष्य भाव बढ़ाकर 1,300 रुपये तय किया है, जो करीब 23 फीसदी की तेजी की संभावना दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी अब कमाई के सामान्य होने के दौर से निकलकर संरचनात्मक रूप से ऊंची आय वृद्धि के चरण में प्रवेश कर रही है।

नुवामा का नजरिया: वैल्यूएशन ऊंचा, इसलिए ‘होल्ड’ की सलाह ब्रोकरेज फर्म नुवामा का कहना है कि बजाज फाइनेंस ने पहली तिमाही में अच्छे आंकड़े पेश किए। एयूएम में 24 फीसदी की मजबूत वृद्धि, दूसरी कंपनियों के मुकाबले स्थिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऐसेट की गुणवत्ता में लगातार सुधार और गाइडेंस के अनुरूप कम क्रेडिट कॉस्ट के चलते मुनाफा अनुमान से 5 फीसदी ज्यादा रहा।

नुवामा को उम्मीद है कि बजाज फाइनेंस वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच करीब 4.1 फीसदी की सेहतमंद रिटर्न ऑन एसेट्स और 20-21 फीसदी का रिटर्न ऑन इक्विटी देने में सक्षम रहेगा।

हालांकि, ऊंचे वैल्यूएशन के कारण ब्रोकरेज ने शेयर पर ‘होल्ड’ की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टार्गेट प्राइस 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,175 रुपये कर दिया है। यह पिछले बंद भाव से 11.5 फीसदी से ज्यादा की तेजी की गुंजाइश दिखाता है।

नोमुरा ने जताया भरोसा, खरीदारी की सलाह बरकरार नोमुरा के अनुसार, बजाज फाइनेंस की एसेट क्वालिटी का मजबूत प्रदर्शन इस बार सबसे खास रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रोकरेज के अनुमान के आसपास रहा, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट उनके और बाजार की उम्मीदों से 9 फीसदी बेहतर रही।

नोमुरा ने कहा कि उत्साहजनक रुझानों के बावजूद प्रबंधन ने वैश्विक अनिश्चितताओं और भारत में मानसून को लेकर आशंकाओं का हवाला दिया है। कंपनी किसी भी गाइडेंस में बदलाव से पहले एक और तिमाही के रुझानों पर नजर रखना चाहती है। नोमुरा नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में बजाज फाइनेंस को पसंद करता है और उसने 1,140 रुपये के टार्गेट के साथ ‘Buy’ की रेटिंग बनाए रखी है।