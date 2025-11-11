Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bajaj Finance shares fell over 7 Percent dropped below 1000 rupee concern rising over NPA
डूबते कर्ज की बढ़ रही चिंता, 1000 रुपये से भी नीचे आया बजाज का दिग्गज शेयर

डूबते कर्ज की बढ़ रही चिंता, 1000 रुपये से भी नीचे आया बजाज का दिग्गज शेयर

संक्षेप: बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को टूटकर 1000 रुपये से नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर BSE में 7% से ज्यादा लुढ़ककर 997 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ने के बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है।

Tue, 11 Nov 2025 01:43 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बजाज ग्रुप की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) बजाज फाइनेंस के शेयरों में मंगलवार को तेज गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को लुढ़ककर 1000 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 997 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ने के बावजूद बजाज फाइनेंस के शेयरों में गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1102.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 645.31 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बढ़ते NPA और क्रेडिट कॉस्ट्स को लेकर चिंता
बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़ा है। बढ़ते नॉन-परफर्मिंग लोन्स, बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट्स और लगातार मार्जिन प्रेशर को लेकर चिंता के बीच बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से ज्यादा टूटे हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान बुक किए गए नए लोन्स की संख्या 26 पर्सेंट बढ़कर 1.22 करोड़ पहुंच गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 97 लाख थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसेट क्वॉलिटी के मोर्चे पर लोन लॉसेज और प्रोविजंस 19 पर्सेंट बढ़कर 2,269 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1909 करोड़ रुपये पर थे। 30 सितंबर 2025 तक बजाज फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्रमश: 1.24 पर्सेंट और 0.60 पर्सेंट रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवदि में 1.06 पर्सेंट और 0.46 पर्सेंट था।

ये भी पढ़ें:10 रुपये के पार यह पेनी स्टॉक, पहले से कम हुआ घाटा, 3 महीने में 63% चढ़ गए शेयर

मॉर्गन स्टैनली ने दिया है 1195 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस रिवाइज करके 1195 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने पहले बजाज फाइनेंस के शेयरों के लिए 1150 रुपये का टारगेट दिया था। वहीं, ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने बजाज फाइनेंस पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 640 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bajaj Finance
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।