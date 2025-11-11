डूबते कर्ज की बढ़ रही चिंता, 1000 रुपये से भी नीचे आया बजाज का दिग्गज शेयर

संक्षेप: बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को टूटकर 1000 रुपये से नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर BSE में 7% से ज्यादा लुढ़ककर 997 रुपये पर पहुंच गए हैं। सितंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ने के बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है।

बजाज ग्रुप की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) बजाज फाइनेंस के शेयरों में मंगलवार को तेज गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को लुढ़ककर 1000 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 997 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ने के बावजूद बजाज फाइनेंस के शेयरों में गिरावट आई है। बजाज फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1102.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 645.31 रुपये है।

बढ़ते NPA और क्रेडिट कॉस्ट्स को लेकर चिंता

बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़ा है। बढ़ते नॉन-परफर्मिंग लोन्स, बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट्स और लगातार मार्जिन प्रेशर को लेकर चिंता के बीच बजाज फाइनेंस के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से ज्यादा टूटे हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान बुक किए गए नए लोन्स की संख्या 26 पर्सेंट बढ़कर 1.22 करोड़ पहुंच गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 97 लाख थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसेट क्वॉलिटी के मोर्चे पर लोन लॉसेज और प्रोविजंस 19 पर्सेंट बढ़कर 2,269 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1909 करोड़ रुपये पर थे। 30 सितंबर 2025 तक बजाज फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्रमश: 1.24 पर्सेंट और 0.60 पर्सेंट रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवदि में 1.06 पर्सेंट और 0.46 पर्सेंट था।