5553 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये डिविडेंड दे रही है कंपनी, मिल चुके हैं 4 बोनस शेयर
Bajaj Finance Ltd: बजाज फाइनेंस आज बुधवार को तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि नेट प्रॉफिट में 22 प्रतिशत की उछाल है। कंपनी 1 शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दे रही है। जिसके लिए रिकॉर्ड डेट तय है।
Bajaj Finance Ltd q4 results: एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने बुधवार को तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 5553 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 22 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 4546 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही नतीजों के साथ NBFC ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
AUM 5 लाख करोड़ रुपये के पार
कंपनी का एयूएम (assets under management) 5 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया है। मार्च 2026 तक यह 5.09 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का एयूएम 4.16 लाख करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर कंपनी AUM में 22 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, मार्च तिमाही के दौरान बजाज फाइनेंस का एयूएम 25498 करोड़ रुपये रहा है।
बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान) के पहले 7410 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले मार्च तिमाही में यह 5647 करोड़ रुपये रहा था।
30 जून तय हुआ रिकॉर्ड डेट (Bajaj Finance Ltd dividend Record date)
बजाज फाइनेंस ने दी जानकारी में बताया है कि 1 शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 30 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
बोर्ड से राजीव बजाज ने दिया इस्तीफा (Rajiv bajaj step down)
बजाज फाइनेंस ने दी जानकारी में बताया है कि राजीव बजाज ने कंपनी के बोर्ड बाहर निकलने पर फैसला किया है। उन्होंने कंपनी को दी जानकारी में बताया है कि वो 30 जून को होने वाले एनुअल जनरल मीटिंग में दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Bajaj Finance Ltd Share performance)
बीएसई में आज बुधवार को बजाज फाइनेंस का शेयर 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 929.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में यह स्टॉक 2.31 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में बजाज फाइनेंस के शेयरों की कीमतों में 69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
1 पर 4 शेयर बोनस दे चुकी है कंपनी (Bajaj Finance Ltd bonus share history)
बीते साल बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। पिछले साल ही बजाज फाइनेंस के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में हुाआ था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।