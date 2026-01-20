Hindustan Hindi News
पस्त बाजार में रॉकेट की तरह भागा बजाज का यह शेयर, कंपनी ने किया है बड़ा ऐलान

सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर डिमांड में थे। कंपनी के शेयर करीब 11% उछलकर इंट्रा-डे में 468 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गए। शेयर में तेजी आने की वजह कंपनी की ओर से किया गया ऐलान है।

Jan 20, 2026 03:16 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bajaj Electricals share price: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ शेयरों को खरीदने की लूट सी मच गई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर डिमांड में थे। कंपनी के शेयर करीब 11% उछलकर इंट्रा-डे में 468 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गए। बीते सोमवार को ही शेयर 420.60 रुपये के निचले स्तर तक आया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में नजर आ रहा है।

शेयर में तेजी की वजह

बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में तेजी कंपनी द्वारा वायर (तार) सेगमेंट में प्रवेश की घोषणा के बाद आई है। हालांकि, बजाज की ओर से किए गए इस घोषणा का असर हाउसिंग वायर सेगमेंट की मौजूदा कंपनियों पर नकारात्मक रहा। आरआर केबल, हैवेल्स और फिनोलेक्स केबल्स जैसे शेयरों में कारोबार के दौरान 5% तक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

क्या कहा कंपनी ने?

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया कि वायर कारोबार को लाइटिंग सॉल्यूशंस सेगमेंट के तहत एक नए प्रोडक्ट लाइन के रूप में शुरू किया जाएगा। यह मौजूदा बिजनेस वर्टिकल के भीतर ही विस्तार का संकेत देता है। इसे कंपनी के कारोबार के विस्तार और विविधीकरण की दिशा में एक अहम रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह जल्द ही नए वायर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके बाद बाजार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए निवेश के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में बजाज इलेक्ट्रिकल्स का लाइटिंग सॉल्यूशंस सेगमेंट लगभग 10% मार्जिन पर काम कर रहा है, जो वायर और केबल इंडस्ट्री के औसत मार्जिन (10–12%) के अनुरूप है।

अडानी ग्रुप की भी होगी एंट्री

केबल और वायर सेगमेंट में मुकाबला तेज हो रहा है। जहां बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने वायर बिजनेस में एंट्री की घोषणा की है, वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी ग्रुप ने भी पिछले साल केबल और वायर दोनों सेगमेंट में आने की घोषणा की थी, जिससे इस सेक्टर में मुकाबला और बढ़ गया है। मार्च 2025 में, अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, कच्छ कॉपर लिमिटेड (KCL) और प्रणीता वेंचर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर के जरिए केबल और वायर इंडस्ट्री में एंट्री की घोषणा की।

