रॉकेट बना बजाज ग्रुप का यह शेयर, मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड के लिए बड़ी डील की तैयारी

बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर बुधवार को 13% से ज्यादा उछलकर 653.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी भारत और 5 पड़ोसी मार्केट में मॉर्फी रिचर्ड्स के ब्रांड राइट्स 146 करोड़ रुपये में खरीद रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:37 PM
हाउसहोल्ड एप्लायंसेज इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर बुधवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 653.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में इस साल 12 मई के बाद से सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया है कि उसके बोर्ड ने भारत और 5 पड़ोसी मार्केट्स में मॉर्फी रिचर्ड्स और संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल करने से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मॉर्फी रिचर्ड्स के ब्रांड राइट्स आयरलैंड की कंपनी ग्लेन इलेक्ट्रिक लिमिटेड से खरीद रही है। ग्लेन इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ग्लेन डिम्प्लेक्स ग्रुप का हिस्सा है।

146 करोड़ रुपये में खरीद रही है ब्रांड राइट्स
बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि कंपनी भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के लिए मॉर्फी रिचर्ड्स के ब्रांड राइट्स 146 करोड़ रुपये में खरीद रही है। ट्रांजैक्शन के लिए डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत होगी। इस डील के पूरा होने के साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स को इन मार्केट्स में ब्रांड राइट्स की आउटराइट ओनरशिप मिल जाएगी।

2002 से मॉर्फी रिचर्ड्स के प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही कंपनी
बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अप्रैल 2002 से भारत में मॉर्फी रिचर्ड्स के प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मॉर्फी रिचर्ड्स के प्रॉडक्ट्स की पोजिशनिंग प्रीमियम होम एप्लायंसेज कैटेगरी में कर रही है। करीब 90 साल पुराना मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड 26 देशों में ऑपरेट कर रहा है और इसके पास काफी बड़ा प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो है।

एक साल से दबाव में हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर
बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर पिछले एक साल से दबाव में हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर पिछले एक साल में 30 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 24 सितंबर 2024 को 980.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 24 सितंबर 2025 को 653.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 15 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 995 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 487.60 रुपये है।

