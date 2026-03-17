Bajaj Electricals ने इस कंपनी ब्रांड राइट्स को ₹141 करोड़ में खरीदा, शेयरों में 10% की तेजी, निवेशक खुश
घरेलू शेयर बाजारों में जारी उठा-पटक के बीच आज मंगलवार को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bajaj Electricals Ltd) के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह एक बड़ी खबर को माना जा रहा है।
घरेलू शेयर बाजारों में जारी उठा-पटक के बीच आज मंगलवार को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bajaj Electricals Ltd) के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह एक बड़ी खबर को माना जा रहा है। Bajaj Electricals Ltd ने बताया है कि उन्होंने मर्फी रिसर्ड्स के ब्रांड राइट्स का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने इस ब्रांड राइट्स को 141.40 करोड़ रुपये खरीदा है। इसकी घोषणा 17 मार्च को गई है।
इस डील के अनुसार कंपनी ने मर्फी रिचर्ड के इंटलेक्चुल प्रॉपर्टी और ब्रांड राइट्स का अधिग्रहण इंडिया के साथ-साथ कुछ सिलेक्टेड एशियन मार्केट्स के लिए किया है। यह एग्रीमेंट ऐसे समय में हुआ है जब दोनों कंपनियां पिछले दो दशक से इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदिव में पार्टनरशिप में काम कर रहीं थी। बता दें, मर्फी रिचर्ड्स की शुरुआत 1936 में हुई थी। कंपनी घरेलू उपयोग में आने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है।
शेयरों में 10% की तेजी
बीएसई में आज मंगलवार को यह स्टॉक 368.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की तेजी के बाद 397.05 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
शेयरों का ओवर आल प्रदर्शन कैसा?
स्टॉक मार्केट में Bajaj Electricals Ltd की स्थिति अच्छी नहीं है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का 52 वीक हाई 710 रुपये और 52 वीक लो लेवल 341.70 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 4211.68 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Bajaj Electricals Ltd के शेयरों में 60 प्रतिशत और तीन साल में 63 प्रतिशत की गिरावट आई है। बीते 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 59 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में भी कंपनी ने 112 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 205 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।