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बजाज की इस कंपनी को बंपर मुनाफा, चमक उठा शेयर… 52 हफ्ते के हाई पर प्राइस

Apr 17, 2026 03:41 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को  10 पर्सेंट बढ़कर ₹495.20 पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 30.4% बढ़कर ₹326.65 करोड़ हो गया जबकि उसका एबिटा मूल्य में दोगुने से भी अधिक हो गया। 

बजाज की इस कंपनी को बंपर मुनाफा, चमक उठा शेयर… 52 हफ्ते के हाई पर प्राइस

Bajaj consumer care share: बजाज ग्रुप की कंपनी- बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर में बंपर उछाल आया और यह 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। आइए कंपनी के नतीजे और शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 30.4% बढ़कर ₹326.65 करोड़ हो गया जबकि उसका एबिटा मूल्य में दोगुने से भी अधिक हो गया। यह 139.6% बढ़कर ₹76.5 करोड़ हो गया। एबिटा मार्जिन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना होकर 12.7% से 23.4% हो गया जबकि नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 105% बढ़कर पिछले साल के ₹30.98 करोड़ से ₹63.59 करोड़ हो गया। कंपनी के छोटे यूनिट पैक वाले बिजनेस में 20% से अधिक की ग्रोथ देखी गई।

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वहीं, Almond ड्रॉप हेयर ऑयल बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ लगभग दो अंकों में रही। ग्रामीण बिजनेस में भी 20% से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई जबकि अब ऑर्गनाइज्ड ट्रेड का कंपनी की कुल बिक्री में 30% का योगदान है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

नतीजों की घोषणा के बाद शुक्रवार को बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के शेयर 10 पर्सेंट बढ़कर ₹495.20 पर पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इस साल जनवरी के बाद से इस शेयर में यह एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। इस बढ़त के साथ, इस साल शेयर की कुल बढ़त अब 85% हो गई है।

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शेयरहोल्डिंग पैटर्न

बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर में बजाज रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के पास 5,61,09,900 शेयर या 42.96 फीसदी हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी स्मॉलकैप फंड के पास 89,52,550 शेयर या 6.85 फीसदी है। एक अन्य म्यूचुअल फंड निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड - A/C निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है।

बैलेंस शीट की डिटेल

बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर 959.1 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 931.9 करोड़ रुपये थी। अन्य इक्विटी बढ़कर 780.3 करोड़ रुपये हो गई, जिससे कंपनी का वित्तीय आधार और भी मजबूत हुआ है। इस कंपनी के ऑपरेशन से होने वाले कैश फ्लो में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। FY26 में यह बढ़कर 196.9 करोड़ रुपये हो गया, जो FY25 में दर्ज 67.9 करोड़ रुपये का लगभग तीन गुना है। यह वर्किंग कैपिटल के बेहतर प्रबंधन को दिखाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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