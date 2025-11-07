Hindustan Hindi News
53% बढ़ गया बजाज की इस कंपनी का मुनाफा, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: बजाज ऑटो ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 प्रतिशत बढ़कर 2,122 करोड़ रुपये रहा। बजाज ऑटो के शेयर की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ 8724.20 रुपये पर है। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Fri, 7 Nov 2025 08:33 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bajaj Auto result: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 प्रतिशत बढ़कर 2,122 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 1,385 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बजाज ऑटो ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी परिचालन आय बढ़कर 15,735 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,247 करोड़ रुपये थी।

कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी बिक्री मात्रा बढ़कर 12,94,120 इकाई हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की 12,21,504 इकाई थी। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में निर्यात मात्रा 24 प्रतिशत बढ़कर 7,40,793 इकाई हो गई। एबिटा मार्जिन भी 20 आधार अंकों की वार्षिक वृद्धि के साथ 20.5% और क्रमिक रूप से 70 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 19.7% हो गया।

कंपनी की थोक बिक्री में उछाल

बजाज ऑटो की निर्यात सहित कुल थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर 5,18,170 इकाई हो गई। अक्टूबर 2024 में उसने 4,79,707 वाहन बेचे थे। कुल घरेलू बिक्री (वाणिज्यिक वाहनों सहित) अक्टूबर में तीन प्रतिशत बढ़कर 3,14,148 इकाई हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 3,03,831 इकाई थी। अक्टूबर में कुल निर्यात सालाना आधार पर 1,75,876 इकाई से 16 प्रतिशत बढ़कर 2,04,022 इकाई हो गया। वहीं, अक्टूबर में निर्यात सहित दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 4,14,372 इकाइयों की तुलना में सात प्रतिशत बढ़कर 4,42,316 इकाई हो गई। दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 2,66,470 इकाई रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,55,909 इकाई थी।

शेयर का परफॉर्मेंस

बजाज ऑटो के शेयर की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ 8724.20 रुपये पर है। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 10189.95 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 7088 रुपये है।

