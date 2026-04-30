Bajaj Auto Ltd Buy Back: अपने ही शेयरों को वापस खरीदेगी बजाज ऑटो, 5% चढ़ा स्टॉक, एक्सपर्ट्स बुलिश
Bajaj Auto Ltd Buy Back updates: बजाज ऑटो लिमिटेड ने एक बार फिर बायबैक की तैयारी कर ली है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 6 मई को है। बता दें, दो साल पहले ही ऑटो कंपनी ने बायबैक किया था।
Bajaj Auto Ltd Buy Back updates: देश की चर्चित ऑटो कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड ने आज 30 अप्रैल को बायबैक से जुड़ी बड़ी खबर दी है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 6 मई को होगी। जिसमें बायबैक पर फैसला किया जाएगा। कंपनी दो साल के बाद फिर से बायबैक करने जा रही है। इससे पहले आखिरी बार कंपनी ने मार्च 2024 में बायबैक किया था। बता दें, 2024 में कंपनी ने 10,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक किया था।
एक्सपर्ट्स बुलिश (Bajaj Auto Ltd Share target price)
ब्रोकरेज हाउस बोफा सिक्योरिटीज ने हाल ही में बजाज ऑटो के शेयरों को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 10,700 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
बजाज ऑटो के शेयरों में तेजी (Bajaj Auto Ltd share today)
Buyback से जुड़ी खबर सामने आने के बाद बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज गुरुवार को 9539.05 रुपये के स्तर पर खुला था। लेकिन कुछ देर के बाद कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 10,044.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 10186.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 7556.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.79 लाख करोड़ रुपये का है।
कंपनी की बिक्री कैसी? (Bajaj Auto Ltd sales)
फरवरी के आंकड़ों के अनुसार बजाज ऑटो ने दी जानकारी में बताया है कि घरेलू स्तर पर थ्री व्हीलर्स सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
बजाज ऑटो के शेयरों का प्रदर्शन? (Bajaj Auto Ltd share performance)
1 साल में यह ऑटो स्टॉक निवेशकों को 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 125.54 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में ऑटो स्टॉक का भाव 302 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 200 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में अधिक है।
लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी (Bajaj Auto Ltd dividend history)
पिछले साल बजाज ऑटो लिमिटेड ने निवेशकों को एक शेयर पर 210 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 2024 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 80 रुपये का डिविडेंड बांटा था। बता दें, 2023 में कंपनी की तरफ से 140 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।