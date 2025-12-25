Hindustan Hindi News
2 दिन में 2 गुना हुआ सब्सक्राइब, खुलते ही टूट पड़े थे निवेशक, GMP में भी तेजी

IPO का प्राइस बैंड ₹177 से ₹186 प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि एक लॉट में 600 शेयर रखे गए हैं। रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए अधिकतम ₹2.23 लाख का निवेश जरूरी है।

Dec 25, 2025 01:18 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bai Kakaji Polymers IPO: बाई काकाजी पॉलिमर्स का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) मंगलवार, 23 दिसंबर को खुलते ही निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। SME सेगमेंट के इस IPO को संस्थागत निवेशकों से इतनी तेज प्रतिक्रिया मिली कि यह महज दो घंटे के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। यह IPO 26 दिसंबर तक बोली के लिए खुला रहेगा। इस दौरान दो दिन में इस इश्यू को करीबन 2 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

क्या है डिटेल

₹105 करोड़ के इस IPO में कंपनी ने 0.57 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं। यानी यह पूरा इश्यू फ्रेश इश्यू है और इससे जुटाई गई रकम सीधे कंपनी के पास जाएगी। IPO का प्राइस बैंड ₹177 से ₹186 प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि एक लॉट में 600 शेयर रखे गए हैं। रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए अधिकतम ₹2.23 लाख का निवेश जरूरी है। यह IPO BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने जा रहा है।

कंपनी की योजना

IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को मजबूत करने में करेगी। करीब ₹64 करोड़ का उपयोग पुराने कर्ज चुकाने में किया जाएगा, जबकि ₹9.85 करोड़ से नई मशीनरी और प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा ₹12.94 करोड़ की लागत से पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है। शेष रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों में खर्च की जाएगी। IPO का अलॉटमेंट 29 दिसंबर को फाइनल होने की उम्मीद है और शेयरों की लिस्टिंग 31 दिसंबर को हो सकती है।

क्या चल रहा GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी ₹9 पहुंच गया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि लिस्टिंग के समय शेयर 5% तक का फायदा करा सकता है। बता दें कि बाई काकाजी पॉलिमर्स प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, PET प्रीफॉर्म्स और प्लास्टिक कैप्स जैसे उत्पाद बनाती है, जिनका इस्तेमाल पैकेज्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और डेयरी सेक्टर में होता है। महाराष्ट्र के लातूर में कंपनी की चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो इसके मजबूत ऑपरेशंस को दर्शाती हैं।

