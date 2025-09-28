bad news for HDFC bank DFSA barred by Dubai Financial Services Authority for adding new customer HDFC bank के लिए झटका, दुबई ब्रांच में नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगा प्रतिबंध, Business Hindi News - Hindustan
HDFC bank के लिए झटका, दुबई ब्रांच में नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगा प्रतिबंध

एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) के लिए एक बुरी खबर है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (Dubai Financial Services Authority) ने एचडीएफसी बैंक को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:31 PM
HDFC bank के लिए झटका, दुबई ब्रांच में नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगा प्रतिबंध

एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) के लिए एक बुरी खबर है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (Dubai Financial Services Authority) ने एचडीएफसी बैंक को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है। एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 26 सितंबर को डीआईएफसी ब्रांच को डीएफएसए को नोटिस मिला है।

किस-किस काम के लिए लगा है बैन

डीएफएसए ने बैंक के डीआईएफसी ब्रांच को नए ग्राहकों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने पर रोक लगाई है। इस प्रतिबंध के अनुसार बैंक अब वित्तीय सलाह नहीं दे पाएगा। इस प्रतिबंध में इंवेस्टमेंट डील की व्यवस्था करना, लोन की व्यवस्था करना और लोन पर एडवाइस के साथ-साथ कस्टडी की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा डीएफएसए ने डीआईएफसी ब्रांच को नए ग्राहकों से संपर्क करने और उन्हें शामिल करने या फिर फाइनेंशिल प्रमोशन पर रोक लगा दी है।

मौजूदा ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

प्रतिबंध का असर मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें ऑफर होने वाली सर्विसेज पर भी कोई असर नहीं होगा। बैंक ने कहा है कि डीएफएसए का प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक इसे लिखित रूप में सशोधित या फिर निरस्त नहीं कर दिया जाता।

एचडीएफसी बैंक ने क्या कुछ कहा?

इस पूरे मसले पर एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि वह निर्देशों का पालन करेगा। डीएफएसए के साथ मिलकर जल्द से जल्द चिंताओं को हल करने का प्रयास करेगा। 23 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार डीआईएफसी ब्रांच के पास 1489 ग्राहक थे। जिसमें ज्वाइंट होल्डर्स भी शामिल हैं।

