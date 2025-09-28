HDFC bank के लिए झटका, दुबई ब्रांच में नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगा प्रतिबंध

एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) के लिए एक बुरी खबर है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (Dubai Financial Services Authority) ने एचडीएफसी बैंक को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) के लिए एक बुरी खबर है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (Dubai Financial Services Authority) ने एचडीएफसी बैंक को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है। एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 26 सितंबर को डीआईएफसी ब्रांच को डीएफएसए को नोटिस मिला है।

किस-किस काम के लिए लगा है बैन डीएफएसए ने बैंक के डीआईएफसी ब्रांच को नए ग्राहकों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने पर रोक लगाई है। इस प्रतिबंध के अनुसार बैंक अब वित्तीय सलाह नहीं दे पाएगा। इस प्रतिबंध में इंवेस्टमेंट डील की व्यवस्था करना, लोन की व्यवस्था करना और लोन पर एडवाइस के साथ-साथ कस्टडी की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा डीएफएसए ने डीआईएफसी ब्रांच को नए ग्राहकों से संपर्क करने और उन्हें शामिल करने या फिर फाइनेंशिल प्रमोशन पर रोक लगा दी है।

मौजूदा ग्राहकों पर पड़ेगा असर? प्रतिबंध का असर मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें ऑफर होने वाली सर्विसेज पर भी कोई असर नहीं होगा। बैंक ने कहा है कि डीएफएसए का प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक इसे लिखित रूप में सशोधित या फिर निरस्त नहीं कर दिया जाता।