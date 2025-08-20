bad day for vedanta shock from government sebi and supreme court shares fell वेदांता के लिए बुरा दिन: सरकार-सेबी और सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, शेयर भी गिरे, Business Hindi News - Hindustan
वेदांता के लिए बुरा दिन: सरकार-सेबी और सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, शेयर भी गिरे

वेदांता के लिए बुधवार बुरा दिन रहा। कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के मुख्य कारण कंपनी हैं, सेबी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को मिले झटके। वेदांता के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 2.56% गिरकर ₹438.55 प्रति शेयर पर पहुंच गए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:25 PM
सरकार ने डीमर्जर पर उठाए सवाल

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने वेदांता समूह की प्रस्तावित डीमर्जर योजना पर सुनवाई सितंबर महीने के 17 तारीख तक के लिए टाल दी है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए "गंभीर आपत्तियों" के बाद लिया गया है।

सरकार ने तर्क दिया कि इस योजना में महत्वपूर्ण जानकारियाँ छुपाई गई हैं, राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और देनदारियों (liabilities) को छिपाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उसके लिए वेदांता से बकाया राशि वसूलना मुश्किल हो सकता है।

सेबी ने कंपनी को दी चेतावनी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी वेदांता पर कार्रवाई करते हुए एक प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। सेबी ने कहा कि वेदांता ने स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद अपनी डीमर्जर योजना में बदलाव किए, जो कि अपने मास्टर सर्कुलर का एक "गंभीर उल्लंघन" है। सेबी ने कहा कि ऐसे बदलावों की जानकारी कंपनी के बोर्ड को दी जानी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट से भी झटका

एक और बड़ा झटका वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से मिला। कंपनी ने अपने पंजाब स्थित तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। कंपनी 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के लाभ वापस लिए जाने को चुनौती दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल (APTEL) के आदेश को बरकरार रखते हुए वेदांता की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि तलवंडी साबो कभी भी ऐसे लाभों की हकदार नहीं थी। इस फैसले के बाद अब इस प्रोजेक्ट से अतिरिक्त वित्तीय मदद मिलने के रास्ते बंद हो गए हैं।

इससे पहले, NCLT ने भी वेदांता की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के डीमर्जर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

वेदांता की डीमर्जर योजना क्या है?

वेदांता ने सितंबर 2023 में अपने व्यवसाय को छह अलग-अलग कंपनियों में बांटने की योजना की घोषणा की थी। इनमें एलुमिनियम, तेल और गैस, बेस मेटल और पावर जैसे व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इस विभाजन से परिचालन दक्षता बढ़ेगी, प्रबंधन आसान होगा और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ेगा। हालांकि, विभिन्न मंजूरियों में देरी के कारण इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख को सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक

इन सब घटनाक्रमों के बीच, वेदांता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांस (dividend) पर विचार करने के लिए 21 अगस्त को एक बोर्ड बैठक बुलाई है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (यानी यह देखने की तारीख कि किसे डिविडेंड मिलेगा) 27 अगस्त तय की गई है।

