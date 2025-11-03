Hindustan Hindi News
baba ramdev patanjali foods share fall 5 percent after Q2 results should you buy or sell know here
रामदेव की कंपनी के शेयर बेच रहे निवेशक, ब्रोकरेज ने कहा-700 रुपये तक जाएगा भाव

संक्षेप: पतंजलि फूड्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 67 प्रतिशत बढ़कर 516.69 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद सोमवार को जब शेयर मार्केट खुला तो पतंजलि फूड्स के शेयर को बेचने की होड़ सी लग गई है।

Mon, 3 Nov 2025 02:32 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Patanjali share price: योगगुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पीएफएल) के शेयर को बेचने की होड़ सी लग गई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर में 5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के कारण शेयर 565.25 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह हालात कंपनी के तिमाही नतीजे के बाद देखने को मिले हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को पतंजलि ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

प्रमुख खाद्य तेल एवं एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा 67 प्रतिशत बढ़कर 516.69 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 308.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 9,850.06 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 8,132.76 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,300.7 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था।

क्या कहा ब्रोकरेज ने?

ब्रोकरेज जेफरीज ने पतंजलि फ़ूड्स के शेयर को 700 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज खाद्य और FMCG क्षेत्र में मजबूत मुनाफे के चलते दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज ने कहा कि खाद्य तेलों की स्थिति सामान्य हो गई है और घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है। जेफरीज ने प्रबंधन की दूसरी छमाही में बेहतर मांग की उम्मीदों का भी हवाला दिया, जिसे GST दरों में कटौती से बल मिला। इसी तरह, एक अन्य ब्रोकरेज एंटिक ने स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी और वित्त वर्ष 26, 27 और 28 के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को मोटे तौर पर बरकरार रखा, जबकि लक्ष्य मूल्य को पहले के ₹656 से बढ़ाकर ₹670 कर दिया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
