67% से ज्यादा बढ़ा रामदेव की कंपनी का मुनाफा, शेयर बेचते नजर आए निवेशक

67% से ज्यादा बढ़ा रामदेव की कंपनी का मुनाफा, शेयर बेचते नजर आए निवेशक

संक्षेप: पतंजलि फूड्स ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 67.4% बढ़कर 517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पतंजलि फूड्स के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को बिकवाली मोड में नजर आया।

Fri, 31 Oct 2025 08:02 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Patanjali Foods result: योगगुरु रामदेव की खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 67.4% बढ़कर 517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 309 करोड़ रुपये था। इस खबर के बीच शुक्रवार को निवेशक कंपनी के शेयर बेचते नजर आए।

राजस्व में भी उछाल

परिचालन से प्राप्त राजस्व साल-दर-साल 21% बढ़कर ₹8101 करोड़ से ₹9345 करोड़ हो गया जबकि एबिटा 19.4% बढ़कर ₹552 करोड़ हो गया। कंपनी का एबिटा मार्जिन 5.6% रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 5.7% से थोड़ा कम है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹9798.84 करोड़ तक पहुंच गया।

छमाही में क्या रहा हाल?

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में परिचालन से राजस्व ₹18,564 करोड़ रहा, जिसमें एबिटा ₹937.50 करोड़ और परिचालन से एबिटा मार्जिन 5.05% रहा। पतंजलि फूड्स ने पाम ऑयल के बागानों में अपना विस्तार जारी रखा, जो सितंबर 2025 तक 1 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया। कंपनी ने विज्ञापन और बिक्री प्रचार पर राजस्व का लगभग 2% खर्च किया। सितंबर तिमाही के लिए पतंजलि का निर्यात राजस्व ₹51.69 करोड़ रहा, जो 23 देशों में फैला हुआ था। पवन टरबाइन विद्युत उत्पादन सेग्मेंट से राजस्व ₹13.33 करोड़ रहा, जिसकी स्थापित क्षमता 17 स्थानों पर 84.6 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को पिछले वर्षों के लिए लगभग ₹141 करोड़ का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ।

उत्पाद के मोर्चे पर बात करें तो त्योहारी मांग ने सूखे मेवों, मसालों और मसालों की बिक्री को बढ़ावा दिया। इस वजह से राजस्व में ₹937.68 करोड़ शामिल है। टेक्सचर्ड सोया उत्पादों ने ₹159.42 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो तिमाही-दर-तिमाही 14.22% अधिक है। न्यूट्रास्युटिकल्स ने तिमाही के लिए ₹13.45 करोड़ और वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के लिए ₹28.60 करोड़ का राजस्व दर्ज किया।

शेयर का हाल

पतंजलि फूड्स के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को बिकवाली मोड में नजर आया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 1.19% टूटकर 602.55 रुपये पर बंद हुआ। इसका ट्रेडिंग रेंज 613.95 रुपये से 601 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 670 रुपये और 522.81 रुपये है।

