31% गिर गया रामदेव की कंपनी का मुनाफा, शेयर भी बेचते नजर आए निवेशक

योगगुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा घटा है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 1.76% टूटकर 1768.25 रुपये पर आ गया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:50 PM
Patanjali Foods Result: योगगुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 प्रतिशत घटकर 180.35 करोड़ रुपये रहा है। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा घटा है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 262.72 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी ने कहा कि 2025-26 की अप्रैल-जून अवधि में उसकी कुल आय बढ़कर 8,912.69 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7,202.35 करोड़ रुपये थी। जून तिमाही के दौरान, मुख्य रूप से विज्ञापनों पर खर्च के कारण, अन्य खर्चों में वृद्धि हुई।

क्या कहा कंपनी ने?

कंपनी ने कहा कि 31 मई, 2025 से कच्चे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खाद्य तेल की मांग पर प्रभाव पड़ा है। बता दें कि पतंजलि फूड्स खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक है। 30 जनवरी 2025 को कंपनी 27 देशों में कारोबार कर रही थी और निर्यात से उसका राजस्व 39.34 करोड़ रुपये रहा।

शेयर में गिरावट

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 1.76% टूटकर 1768.25 रुपये पर आ गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1755 रुपये से 1807 रुपये तक था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 1570 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 2030 रुपये है।

यह गिरावट ऐसे समय में आई जब शेयर बाजार गुलजार था। सप्ताह के चौथे दिन बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स दूसरे दिन भी बढ़त बनाए रखते हुए 57.75 अंक यानी 0.07 प्रतिशत चढ़कर 80,597.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 211.27 अंक बढ़कर 80,751.18 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 11.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,631.30 अंक पर बंद हुआ।

