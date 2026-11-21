रामदेव की कंपनी देगी डिविडेंड का तोहफा, 26 नवंबर को ऐलान संभव
मुख्य बातें
- कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 26 नवंबर, 2026 को होगी
- इस बैठक में डिविडेंड देने को लेकर फैसला लिया जाएगा
योगगुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स एक बार फिर से अपने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने के मूड में है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 26 नवंबर, 2026 को होगी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी।
हालांकि, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में डिविडेंड की प्रस्तावित रकम या शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट का खुलासा नहीं किया है। इसका मतलब हुआ कि डिविडेंड की रकम सहित भुगतान से जुड़ा कोई भी फैसला बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तय होगा। कंपनी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी है।
डिविडेंड का इतिहास
पतंजलि फूड्स के डिविडेंड इतिहास की बात करें तो 2022 से लगातार निवेशकों को तोहफा मिल रहा है। कंपनी ने 2022 में 5 रुपये प्रति शेयर और 2023 में 6 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड दिया था। 2024 में, कंपनी ने 6 रुपये और 8 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इसके बाद 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया गया।
वहीं, सितंबर 2025 में 2 रुपये का अंतिम डिविडेंड दिया गया और नवंबर 2025 में 1.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया गया। साल 2026 में पतंजलि फूड्स ने अप्रैल में 1.75 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इसके बाद अगस्त में 1.50 रुपये और 0.80 रुपये प्रति शेयर के दो और अंतरिम भुगतान किए गए।
सितंबर तिमाही के नतीजे?
पतंजलि फूड्स लिमिटेड का सितंबर तिमाही में मुनाफा 19 प्रतिशत घटकर 419.76 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी की आय में वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 516.69 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था। वहीं, चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 11,406.49 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,850.06 करोड़ रुपये थी।
इस दौरान कंपनी का कुल परिचालन खर्च भी बढ़कर 10,997.51 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 9,344.97 करोड़ रुपये था। चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 755.49 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्तवर्ष की समान अवधि में 697.05 करोड़ रुपये था। इस दौरान कुल आय भी बढ़कर 22,748.38 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 18,629.08 करोड़ रुपये थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
पतंजलि फूड्स के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार को यह 0.55% की बढ़त के साथ 404.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। नवंबर 2025 में इस कंपनी ने 586.35 रुपये का 52-हफ्ते का हाई छुआ और जुलाई 2026 में 328.05 रुपये का 52-हफ्ते का लो दर्ज किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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