आपके पोर्टफोलियो में हैं रामदेव की कंपनी के शेयर? निवेशकों को मिलेगा तोहफा
मुख्य बातें
- पतंजलि फूड्स ने बताया है कि गुरुवार को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया गया है
- पतंजलि फूड्स साल 2022 से ही अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती आ रही है
Patanjali Foods share dividend: अगर पोर्टफोलियो में योगगुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, पतंजलि फूड्स ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। आइए डिविडेंड की डिटेल जान लेते हैं।
पतंजलि फूड्स को ₹1.25 प्रति शेयर का डिविडेंड
खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फूड्स ने बताया है कि गुरुवार 26 नवंबर को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर (यानी ₹2 प्रति शेयर की फेस वैल्यू का 62.5%) का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया गया है। यह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घोषित दूसरा अंतरिम डिविडेंड है।
डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने को शुक्रवार, 11 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। इसका मतलब है कि डिविडेंड के लिए पतंजलि फूड्स के शेयर खरीदने की आखिरी तारीख गुरुवार, 10 दिसंबर होगी। यह कॉरपोरेट एक्शन का एक्स-रिकॉर्ड डेट है।
पतंजलि फूड्स का डिविडेंड इतिहास
पतंजलि फूड्स साल 2022 से ही अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती आ रही है। कंपनी ने 2022 में ₹5 प्रति शेयर और 2023 में ₹6 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। साल 2024 में, कंपनी ने क्रमशः ₹6 और ₹8 प्रति शेयर के दो अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। इसके बाद सितंबर 2025 में ₹2 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया गया। वहीं, नवंबर 2025 और अप्रैल 2026 में ₹1.75 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड दिए गए।
अगस्त 2026 में, कंपनी ने ₹1.50 और ₹0.80 प्रति शेयर के दो और अंतरिम डिविडेंड घोषित किए। इन भुगतानों को मिलाकर, पतंजलि फूड्स ने पिछले 12 महीनों में कुल ₹5.80 प्रति शेयर का डिविडेंड बांटा है।
शेयर का परफॉर्मेंस
गुरुवार के कारोबारी सत्र में पतंजलि फूड्स के शेयर मामूली गिरावट के साथ ₹405.40 पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में पतंजलि फूड्स के शेयरों में मामूली बढ़त हुई है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) शेयर में 26.63% की गिरावट आई है और पिछले एक साल में यह 28.83% गिरा है। पिछले तीन वर्षों में इसने 8.58% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। अच्छी बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में पतंजलि फूड्स के शेयरों में 30.64% की तेजी आई है। शेयर के 52 हफ्ते के हाई की बात करें तो 582 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 328.05 रुपये है। ये दोनों ही भाव इसी साल रहे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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