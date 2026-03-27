1 साल में 82% का रिटर्न, कंपनी पहली बार दे रही है बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते
B2B Software Technologies Ltd ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। 50 रुपये से कम की कीमत वाली इस कंपनी ने 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है।
Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। बी टू बी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (B2B Software Technologies Ltd) ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है।
मिलेंगे 2 पर 1 शेयर फ्री
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले दो शेयर पर 1 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 26 मार्च 2026 को रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी कर दिया है। B2B Software Technologies Ltd ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 2 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी जिन निवेशकों के पास इस दिन कंपनी के 2 शेयर रहेंगे उन्हें एक शेयर का फायदा होगा।
डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
कंपनी के शेयर पिछले महीने यानी फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था। यह पहली बार था जब कंपनी की तरफ से डिविडेंड बांटा गया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
इस साल अबतक B2B Software Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में 50.18 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 82 प्रतिशत चढ़ चुका है। हालांकि, आज इस स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर 44 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक गिरावट के बाद 42.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।
B2B Software Technologies Ltd का बीएसई में 52 वीक हाई 57 रुपये और 52 वीक लो लेवल 22.50 रुपये है कंपनी का मार्केट कैप 50.22 करोड़ रुपये का है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 290 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 192.78 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।