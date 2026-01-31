2 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, डिविडेंड का भी ऐलान, स्टॉक का भाव ₹50 से कम

Hindustan Hindi News
Jan 31, 2026 09:33 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बीटूबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (B2B Software Technologies Ltd) की। कंपनी ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर और डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं।

कितना बोनस शेयर दे रही है?

बीटूबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले दो शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने इस बोनस शेयर के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें, बीटूबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी?

एक्सचेंज को दी जानकारी में बीटूबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने 6 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। योग्य निवेशकों को 23 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच डिविडेंड दिया जाएगा। बता दें, कंपनी पहली बार ही डिविडेंड दे जा रही है।

शेयरों की क्या स्थिति?

शुक्रवार को बीटूबी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 34.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 2026 में अबतक इस बोनस शेयर देने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 9.60 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, B2B Software Technologies Ltd का 52 वीक हाई 36.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 22.50 रुपये का है। मार्केट कैप 37.52 करोड़ रुपये का है।

5 साल में बीटूबी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 141 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

