Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़azad engineering signs deal with mitsubishi heavy industries share crash above 4 percent check detail

इस कंपनी को जापान से मिला 5 साल का काम, दबाव में है शेयर, 4% से ज्यादा टूटा भाव

आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जापान की कंपनी से डील की है। इस खबर के बीच आजाद इंजीनियरिंग के शेयर बिखर गए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 4.13% टूटकर 1556.95 रुपये पर बंद हुआ। इस साल अब तक शेयर में लगभग 15% की गिरावट आ चुकी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:30 PM
Azad Engineering news: आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जापान की दिग्गज कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MHI) के साथ 651 करोड़ रुपये (73.47 मिलियन डॉलर) का नया लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस समझौते के तहत वह MHI के लिए हाई-इंजीनियर्ड और जटिल रोटेटिंग और स्टेशनेरी एयरफॉइल्स की सप्लाई करेगी। इन एयरफॉइल्स का इस्तेमाल एडवांस गैस और थर्मल पावर टर्बाइन इंजनों में किया जाएगा, जिससे पावर जेनरेशन सेक्टर में MHI की वैश्विक मांग पूरी की जा सके। यह डील पांच साल की अवधि के लिए है।

कंपनी ने साफ किया है कि इसका MHI में कोई शेयरहोल्डिंग नहीं है और यह सौदा किसी तरह की संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा नहीं है। बता दें कि 3 नवंबर 2024 को दोनों कंपनियों ने 735 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस नए करार के साथ मिलाकर अब तक दोनों कंपनियों के बीच हुए कुल कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य 1,387 करोड़ रुपये (156.36 मिलियन डॉलर) तक पहुंच गया है।

बिकवाली मोड में शेयर

इस खबर के बीच आजाद इंजीनियरिंग के शेयर बिखर गए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 4.13% टूटकर 1556.95 रुपये पर बंद हुआ। इस साल अब तक शेयर में लगभग 15% की गिरावट आ चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा डील का असर मध्यम और लंबी अवधि में दिखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर दबाव बना रहेगा।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में आजाद इंजीनियरिंग ने दमदार प्रदर्शन किया था। नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 73.7% की बढ़त के साथ 29.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। राजस्व में भी 39.2% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 137 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी का EBITDA 50% की उछाल के साथ 49.2 करोड़ रुपये रहा। खास बात यह रही कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी 33.2% से बढ़कर 35.9% पर पहुंच गया।

