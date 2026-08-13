Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब कंपनी के शेयरों ने बना दिया नया रिकॉर्ड

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
  • मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो कि लिस्टिंग पर 31 करोड़ रुपये से ज्यादा बन गए थे
Sachin Tendulkar
आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को 8% से ज्यादा उछलकर 2687 रुपये पर पहुंच गए।

आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 2687 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयरों में 79 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव लगाया था।

सचिन तेंदुलकर के लगाए 5 करोड़ बन गए 31 करोड़ रुपये से ज्यादा
मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद स्थित कंपनी आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाकर कंपनी में हिस्सेदारी ली थी। शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का एक शेयर 114.10 रुपये का पड़ा। तेंदुलकर के पास कंपनी के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए। आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों की लिस्टिंग के साथ ही सचिन तेंदुलकर के लगाए गए 5 करोड़ रुपये बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये हो गए। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अब 2687 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर ने अब तक आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश बनाए रखा है या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है।

ये भी पढ़ें:DA पहुंच सकता है 63%, सरकार करेगी ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता

इन सेलेब्रिटीज ने भी लगाया आजाद इंजीनियरिंग पर दांव
सचिन तेंदुलकर के अलावा पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, बैडमिंटन प्लेयर पी वी सिंधु और साइना नेहवाल ने भी आजाद इंजीनियरिंग में पैसे लगाए। पी वी सिंधु, साइना नेहवाल और वीवीएस लक्ष्मण प्रत्येक ने कंपनी में 1-1 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया। इन स्पोर्ट्स सेलेब्रिटीज ने 228.17 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर खरीदे। कंपनी की लिस्टिंग पर इनके निवेश की वैल्यू बढ़कर 3.15 करोड़ रुपये पहुंच गई। इन दिग्गजों ने कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा है या हिस्सेदारी बेच दी है, इसकी भी जानकारी नहीं है।

ये भी पढ़ें:100 रुपये से कम का शेयर, पहले ही दिन हर शेयर पर 41 रुपये का मुनाफा

IPO पर 524 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के आईपीओ में शेयर का दाम 524 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 दिसंबर 2023 को खुला था और यह 22 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ पर टोटल 80.65 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 23.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 179.66 गुना दांव लगा। IPO प्राइस के मुकाबले आजाद इंजीनियरिंग के शेयर पिछले 3 साल से कम में 400 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।