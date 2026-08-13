सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब कंपनी के शेयरों ने बना दिया नया रिकॉर्ड
मुख्य बातें
- आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
- मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो कि लिस्टिंग पर 31 करोड़ रुपये से ज्यादा बन गए थे
आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 2687 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयरों में 79 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव लगाया था।
सचिन तेंदुलकर के लगाए 5 करोड़ बन गए 31 करोड़ रुपये से ज्यादा
मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद स्थित कंपनी आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाकर कंपनी में हिस्सेदारी ली थी। शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का एक शेयर 114.10 रुपये का पड़ा। तेंदुलकर के पास कंपनी के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए। आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों की लिस्टिंग के साथ ही सचिन तेंदुलकर के लगाए गए 5 करोड़ रुपये बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये हो गए। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अब 2687 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर ने अब तक आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश बनाए रखा है या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है।
इन सेलेब्रिटीज ने भी लगाया आजाद इंजीनियरिंग पर दांव
सचिन तेंदुलकर के अलावा पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, बैडमिंटन प्लेयर पी वी सिंधु और साइना नेहवाल ने भी आजाद इंजीनियरिंग में पैसे लगाए। पी वी सिंधु, साइना नेहवाल और वीवीएस लक्ष्मण प्रत्येक ने कंपनी में 1-1 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया। इन स्पोर्ट्स सेलेब्रिटीज ने 228.17 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर खरीदे। कंपनी की लिस्टिंग पर इनके निवेश की वैल्यू बढ़कर 3.15 करोड़ रुपये पहुंच गई। इन दिग्गजों ने कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा है या हिस्सेदारी बेच दी है, इसकी भी जानकारी नहीं है।
IPO पर 524 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के आईपीओ में शेयर का दाम 524 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 दिसंबर 2023 को खुला था और यह 22 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ पर टोटल 80.65 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 23.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 179.66 गुना दांव लगा। IPO प्राइस के मुकाबले आजाद इंजीनियरिंग के शेयर पिछले 3 साल से कम में 400 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।