सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब कंपनी ने रचा इतिहास, DRDO के लिए बनाया पहला मेक इन इंडिया टर्बो जेट इंजन

हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने इतिहास रच दिया है। आजाद इंजीनियरिंग ने अपना पहला मेक-इन-इंडिया टर्बो जेट इंजन डीआरडीओ (DRDO) और रक्षा मंत्रालय को डिलीवर कर दिया है। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2465 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था।

एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि आजाद इंजीनियरिंग ने इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के बाद अपना पहला एक्सपैंडेबल स्वदेशी टर्बो जेट इंजन डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) और रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। आजाद इंजीनियरिंग ने बताया है कि प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने के सफर में यह एक महत्वपूर्ण मुकाम है। कंपनी ने बताया है कि यह उपलब्धि प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स एयरो-इंजन सिस्टम्स में आजाद इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता को दर्शाता है।

4 महीने में 78% से ज्यादा उछल गए हैं आजाद इंजीनियरिंग के शेयर

आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के शेयर पिछले 4 महीने में 78 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 1368.80 रुपये पर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 23 जुलाई 2026 को 2465 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2530 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1358.70 रुपये है।

सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया आजाद इंजीनियरिंग पर दांव

दिग्गज क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर ने भी हैदराबाद स्थित आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया। तेंदुलकर ने 6 मार्च 2023 को 5 करोड़ रुपये लगाकर कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का 1 शेयर 114.10 रुपये का पड़ा। मास्टर ब्लॉस्टर के पास कंपनी के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के साथ ही सचिन तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अब 2465 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, अभी यह जानकारी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश बनाए रखा है या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेच दी है।