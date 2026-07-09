सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब शेयर ने बनाया रिकॉर्ड, नई ऊंचाई पर पहुंचा दाम
मुख्य बातें
- आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को 10% से ज्यादा चढ़कर अपने ऑल टाइम हाई 2476.45 रुपये पर पहुंच गए हैं
- पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कंपनी पर बड़ा दांव लगाया
- तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो लिस्टिंग वाले ही दिन 30 करोड़ रुपये से ज्यादा बन गए
आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2,476.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों में 47 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 16,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस कंपनी पर दांव लगाया था।
सचिन के 5 करोड़ रुपये पहले ही दिन बन गए 30 करोड़ से ज्यादा
मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद स्थित कंपनी आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश करके हिस्सेदारी खरीदी थी। तेंदुलकर ने 6 मार्च 2023 को प्री-आईपीओ फेज में कंपनी पर पैसा लगाया था। कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया और बोनस शेयर का भी तोहफा दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का 1 शेयर 114.10 रुपये का पड़ा। पूर्व क्रिकेटर के पास कंपनी के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के बाजार में उतरने वाले दिन ही सचिन तेंदुलकर के लगाए गए 5 करोड़ रुपये की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी के शेयर गुरुवार 9 जुलाई 2026 को 2,476.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने क्या आजाद इंजीनियरिंग पर अपना दांव बनाए रखा है? या फिर वह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो गए हैं।
इन दिग्गजों ने भी दांव था आजाद इंजीनियरिंग पर दांव
वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने भी आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) पर दांव लगाया था। तीनों स्पोर्ट्स सेलेब्रिटीज ने कंपनी में 1-1 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था। वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने सचिन तेंदुलकर के निवेश के 5 दिन बाद कंपनी पर दांव लगाया था। तीनों सेलेब्रिटीज ने 11 मार्च को कंपनी के 43,800 शेयर खरीदे थे। हालांकि, इनको कंपनी का एक शेयर 228.17 रुपये का पड़ा। कंपनी की लिस्टिंग वाले दिन इन्हें भी बंपर मुनाफा हुआ। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।
IPO में 524 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 524 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 दिसंबर 2023 को खुला था और यह 23 दिसंबर तक ओपन रहा। आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ टोटल 80.65 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 23.79 गुना दांव लगा था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।