सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब शेयर ने बनाया रिकॉर्ड, नई ऊंचाई पर पहुंचा दाम

आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2,476.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों में 47 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 16,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इस कंपनी पर दांव लगाया था।

सचिन के 5 करोड़ रुपये पहले ही दिन बन गए 30 करोड़ से ज्यादा

मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद स्थित कंपनी आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश करके हिस्सेदारी खरीदी थी। तेंदुलकर ने 6 मार्च 2023 को प्री-आईपीओ फेज में कंपनी पर पैसा लगाया था। कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया और बोनस शेयर का भी तोहफा दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का 1 शेयर 114.10 रुपये का पड़ा। पूर्व क्रिकेटर के पास कंपनी के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के बाजार में उतरने वाले दिन ही सचिन तेंदुलकर के लगाए गए 5 करोड़ रुपये की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी के शेयर गुरुवार 9 जुलाई 2026 को 2,476.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने क्या आजाद इंजीनियरिंग पर अपना दांव बनाए रखा है? या फिर वह कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो गए हैं।

इन दिग्गजों ने भी दांव था आजाद इंजीनियरिंग पर दांव

वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने भी आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) पर दांव लगाया था। तीनों स्पोर्ट्स सेलेब्रिटीज ने कंपनी में 1-1 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था। वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल और पीवी सिंधू ने सचिन तेंदुलकर के निवेश के 5 दिन बाद कंपनी पर दांव लगाया था। तीनों सेलेब्रिटीज ने 11 मार्च को कंपनी के 43,800 शेयर खरीदे थे। हालांकि, इनको कंपनी का एक शेयर 228.17 रुपये का पड़ा। कंपनी की लिस्टिंग वाले दिन इन्हें भी बंपर मुनाफा हुआ। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।