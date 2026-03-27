जापान की दिग्गज कंपनी से 8 साल की बड़ी डील, रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

आजाद इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8% से अधिक के उछाल के साथ 1600 रुपये पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने जापान की दिग्गज कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट किया है।

घरेलू शेयर बाजार में भूचाल के बीच आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1600 रुपये पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने जापान की दिग्गज कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (MHI) के साथ 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट किया है। इस डील के बाद आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में तेज उछाल आया है। यह डील गैस टर्बाइन इंजन्स के लिए कॉम्प्लेक्स हॉट-सेक्शन नोजल वैन सेगमेंट्स की सप्लाई से जुड़ी है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया। तेंदुलकर ने IPO आने से पहले इस स्मॉलकैप कंपनी में निवेश किया था।

जापान की कंपनी से हुई डील के डीटेल

आजाद इंजीनियरिंग ने बताया है कि उसे सिंगल-सोर्स सप्लायर के रूप में सेलेक्ट किया गया है। यह डिवेलपमेंट ग्लोबल टर्बाइन मैन्युफैक्चरर मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (MHI) के साथ आजाद इंजीनियरिंग की साझेदारी का विस्तार है। एडवांस्ड गैस टर्बाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपोनेंट्स का प्रॉडक्शन मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के डेडिकेटेड लीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। आजाद इंजीनियरिंग ने इस एग्रीमेंट को एक अहम मुकाम बताया है। इसके साथ ही, कंपनी की टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के क्रिटिकल, हाई-प्रिसिशन सेगमेंट्स में एंट्री होगी।

क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने लगाया बड़ा दांव

मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद बेस्ड कंपनी आजाद इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव लगाया था। क्रिकेट लीजेंड ने साल 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस इनवेस्टमेंट के बदले तेंदुलकर को 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट किए गए। आजाद इंजीनियरिंग ने इसके बाद अपने शेयर का बंटवारा किया और बोनस शेयर बांटे। शेयरों के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे। कंपनी के शेयर 28 दिसंबर 2023 को बाजार में लिस्ट हुए और लिस्टिंग के साथ ही तेंदुलकर को मिले शेयरों की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी के शेयरों में आई तेजी से कुछ ही दिनों के भीतर तेंदुलकर के इनवेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 72 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई। सचिन तेंदुलकर का अभी कंपनी में निवेश है या वह कंपनी से बाहर हो गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है।