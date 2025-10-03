Azad Engineering Share jumped over 10 Percent Goldman Sachs given buy rating Sachin Tendulkar invested in Pre IPO सचिन तेंदुलकर के दांव वाले शेयर को खरीदने की सलाह, 10% से ज्यादा उछल गया शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
गोल्डमैन सैक्स ने आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 2055 रुपये का टारगेट दिया है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने IPO आने से पहले आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:11 PM
स्मॉलकैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर रॉकेट बन गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1798 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी ने हाल में जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 5 साल का एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 651 करोड़ रुपये है। अब ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी आईपीओ आने से पहले ही आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था।

गोल्डमैन सैक्स ने दिया है 2055 रुपये का टारगेट
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों के लिए 2055 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, पिछले क्लोजिंग लेवल से आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 पर्सेंट उछल सकते हैं। पिछले छह महीने में आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1928 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1128.40 रुपये है।

सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में लगाए थे 5 करोड़ रुपये
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने IPO आने से पहले आजाद इंजीनियरिंग में 6 मार्च 2023 को 5 करोड़ रुपये लगाए, उन्हें कंपनी के 4,38,210 शेयर मिले। तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 114.10 रुपये प्रति शेयर के दाम पर मिले। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर NSE पर 720 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद सचिन तेंदुलकर के लगाए गए 5 करोड़ रुपये की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। सचिन तेंदुलकर ने कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा है या उन्होंने आजाद इंजीनियरिंग के शेयर बेच दिए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है।

IPO में 524 रुपये था शेयर का दाम
आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 20 दिसंबर 2023 को खुला था। कंपनी का आईपीओ 22 दिसंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 524 रुपये था। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को 710 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ टोटल 83.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

