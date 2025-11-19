एयरोस्पेस कंपनी से बड़ी डील, छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

संक्षेप: आजाद इंजीनियरिंग के शेयर करीब 5% चढ़कर 1717 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने घोषणा की है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म और परचेज एग्रीमेंट किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी कंपनी पर दांव लगाया था।

स्मॉलकैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट उछलकर 1717 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में यह उछाल एक बड़ी बिजनेस डील के बाद आया है। आजाद इंजीनियरिंग ने घोषणा की है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी(P&W) कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट किया है। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था। तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आने से पहले कंपनी में निवेश किया था।

एयरोस्पेस कंपनी के साथ हुई डील के डीटेल्स

आजाद इंजीनियरिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कॉर्प के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। यह डील एयरक्रॉफ्ट इंजन कंपोनेंट्स के डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ऑर्डर की शर्तों के तहत, आजाद इंजीनियरिंग एयरक्रॉफ्ट इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिवेलपमेंट के लिए जिम्मेदार होगी। आजाद इंजीनियरिंग ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह डील कितने की है।

सचिन तेंदुलकर ने किया था 5 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट

क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था। तेंदुलकर ने मार्च 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाए थे। तेंदुलकर को उस समय 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट किए गए थे। कंपनी ने इसके बाद स्टॉक स्प्लिट किया और बोनस शेयर दिए। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को कंपनी का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। इस तरह, सचिन तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को बाजार में लिस्ट हुए और लिस्टिंग के साथ ही तेंदुलकर के शेयरों की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। लिस्टिंग के बाद आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में आई तेजी की वजह से तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू बढ़कर 72 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश अभी तक बनाए रखा है या वह शेयरों की लिस्टिंग के बाद ही कंपनी से बाहर हो गए, फिलहाल इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।