Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Azad Engineering share jumped 5 percent today after agreement with pratt whitney sachin tendulkar investment
एयरोस्पेस कंपनी से बड़ी डील, छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

एयरोस्पेस कंपनी से बड़ी डील, छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, सचिन तेंदुलकर ने भी लगाया था दांव

संक्षेप: आजाद इंजीनियरिंग के शेयर करीब 5% चढ़कर 1717 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आजाद इंजीनियरिंग ने घोषणा की है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म और परचेज एग्रीमेंट किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी कंपनी पर दांव लगाया था।

Wed, 19 Nov 2025 11:38 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्मॉलकैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट उछलकर 1717 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में यह उछाल एक बड़ी बिजनेस डील के बाद आया है। आजाद इंजीनियरिंग ने घोषणा की है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी(P&W) कनाडा के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट किया है। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था। तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आने से पहले कंपनी में निवेश किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयरोस्पेस कंपनी के साथ हुई डील के डीटेल्स
आजाद इंजीनियरिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी ने प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कॉर्प के साथ एक मास्टर टर्म एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। यह डील एयरक्रॉफ्ट इंजन कंपोनेंट्स के डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ऑर्डर की शर्तों के तहत, आजाद इंजीनियरिंग एयरक्रॉफ्ट इंजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिवेलपमेंट के लिए जिम्मेदार होगी। आजाद इंजीनियरिंग ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह डील कितने की है।

ये भी पढ़ें:पहले ही दिन 500 रुपये के पार हुआ यह शेयर, धमाकेदार लिस्टिंग के बाद बना रॉकेट

सचिन तेंदुलकर ने किया था 5 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट
क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था। तेंदुलकर ने मार्च 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाए थे। तेंदुलकर को उस समय 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट किए गए थे। कंपनी ने इसके बाद स्टॉक स्प्लिट किया और बोनस शेयर दिए। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को कंपनी का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। इस तरह, सचिन तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 28 दिसंबर 2023 को बाजार में लिस्ट हुए और लिस्टिंग के साथ ही तेंदुलकर के शेयरों की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। लिस्टिंग के बाद आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में आई तेजी की वजह से तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू बढ़कर 72 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में अपना निवेश अभी तक बनाए रखा है या वह शेयरों की लिस्टिंग के बाद ही कंपनी से बाहर हो गए, फिलहाल इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ये भी पढ़ें:अडानी के शेयरों पर आज क्यों है सबकी नजर, GQG के बड़े दांव के बाद कैसा है असर

सितंबर तिमाही के नतीजे
आजाद इंजीनियरिंग के सितंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजे मजबूत रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद आजाद इंजीनियरिंग का मुनाफा सालाना आधार पर 56.6 पर्सेंट बढ़कर 33 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 28.1 पर्सेंट बढ़कर 142.67 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में 29.2 पर्सेंट बढ़कर 51.38 करोड़ रुपये रहा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।