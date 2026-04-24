सचिन तेंदुलकर ने लगाया था इस शेयर पर दांव, अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर, एक महीने में 53% की तेजी
स्मॉलकैप कंपनी आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 4%से अधिक की तेजी के साथ 2202.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था।
आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 2202.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 18 पर्सेंट उछल गए हैं। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग पर दांव लगाया था। पिछले एक महीने में आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में 53 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।
आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में तेजी की वजह
आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों में शुक्रवार को एक अनाउंसमेंट के बाद तेज उछाल आया। आजाद इंजीनियरिंग ने हैदराबाद में 7600 स्क्वायर मीटर एडवांस्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की घोषणा की है, जो कि ग्लोबल एनर्जी दिग्गज बेकर ह्यूजेस को सपोर्ट करेगी। इस इकाई में क्रिटिकल टर्बो मशीनरी कंपोनेंट्स के हाई-प्रिसिजन, हाई वॉल्यूम का प्रॉडक्शन होगा। इसके अलावा, आजाद इंजीनियरिंग ने बताया है कि उसने नुओवो पिग्नोन एस.आर.एल के साथ अपना स्ट्रैटेजिक सप्लाई एग्रीमेंट दिसंबर 2030 तक के लिए बढा दिया है। यह एग्रीमेंट क्रिटिकल टर्बो मशीनरी कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए है।
सचिन तेंदुलकर ने लगाए 5 करोड़ रुपये
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद स्थित कंपनी आजाद इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव लगाया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने साल 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया। इस निवेश के बदले सचिन तेंदुलकर को 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर मिले। आजाद इंजीनियरिंग ने इसके बाद अपने शेयर का बंटवारा किया और बोनस शेयर भी बांटे। शेयरों के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को आजाद इंजीनियरिंग का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे। कंपनी के शेयर 28 दिसंबर 2023 को बाजार में लिस्ट हुए और लिस्टिंग के साथ ही तेंदुलकर को मिले शेयरों की वैल्यू बढ़कर 31.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी के शेयरों में आई तेजी से कुछ ही दिनों के भीतर सचिन तेंदुलकर के निवेश की वैल्यू बढ़कर 72 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई। तेंदुलकर का अभी कंपनी में निवेश है या वह कंपनी से बाहर हो गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है।
एक महीने में 53% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) के शेयर पिछले एक महीने में 53 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 24 मार्च 2026 को 1422.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 अप्रैल 2026 को 2202.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 32 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 29 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक आजाद इंजीनियरिंग के शेयर 205 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2202.75 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1358.70 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।