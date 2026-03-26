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जापान की कंपनी के साथ डील, अब इस शेयर पर रहेगी नजर, सचिन तेंदुलकर का भी था दांव

Mar 26, 2026 09:25 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर ₹1471.35 पर बंद हुए, जिसमें 3.43% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1899 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1128.40 रुपये है। अब शुक्रवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

जापान की कंपनी के साथ डील, अब इस शेयर पर रहेगी नजर, सचिन तेंदुलकर का भी था दांव

हैदराबाद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जापान की प्रमुख औद्योगिक कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज(MHI) के साथ 8 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट साइन किया है। इस घोषणा से पहले बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर ₹1471.35 पर बंद हुए, जिसमें 3.43% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1899 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1128.40 रुपये है। अब शुक्रवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

डील की डिटेल

इस डील के तहत कंपनी गैस टर्बाइन इंजनों के लिए जटिल हॉट-सेक्शन नोजल वेन सेगमेंट की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने बताया कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल-सोर्स सप्लायर के रूप में चुना गया है। यह डील आजाद इंजीनियरिंग के लिए एक अहम बदलाव भी है, क्योंकि अब तक कंपनी मुख्य रूप से कंप्रेसर या कोल्ड-सेक्शन कंपोनेंट्स का निर्माण करती थी। नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वह अब हाई-वैल्यू और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कम्बशन हॉट-सेक्शन पार्ट्स के निर्माण में प्रवेश कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कंपोनेंट्स MHI के एडवांस गैस टर्बाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए जाएंगे, जिनका उपयोग वैश्विक पावर जनरेशन बाजार में होगा।

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इन कंपोनेंट्स का निर्माण MHI की डेडिकेटेड लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जाएगा, जहां अत्याधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाता है। आजाद इंजीनियरिंग ने इस समझौते को एक बड़ा माइलस्टोन बताया है। कंपनी का कहना है कि इससे उसे टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के क्रिटिकल और हाई-प्रिसिजन सेगमेंट में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जिससे उसके वैश्विक कारोबार को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

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सचिन तेंदुलकर का था दांव

बता दें कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था। तेंदुलकर ने साल 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाए थे। तेंदुलकर को उस समय 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट किए गए थे। कंपनी ने इसके बाद स्टॉक स्प्लिट किया और बोनस शेयर दिए। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को कंपनी का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। इस तरह, सचिन तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे।

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कंपनी के तिमाही नतीजे

हाल ही में आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 43.7% की बढ़ोतरी दर्ज की। यह मुनाफा पिछले साल इसी अवधि के ₹24 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ₹34.5 करोड़ हो गया। इस तिमाही में राजस्व 31.8% बढ़कर ₹158.7 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹120.4 करोड़ था। EBITDA 45.6% बढ़कर ₹62.2 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह ₹42.7 करोड़ था। दिसंबर तिमाही में EBITDA मार्जिन 39.2% रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 35.5% था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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