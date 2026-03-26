जापान की कंपनी के साथ डील, अब इस शेयर पर रहेगी नजर, सचिन तेंदुलकर का भी था दांव

बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर ₹1471.35 पर बंद हुए, जिसमें 3.43% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1899 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1128.40 रुपये है। अब शुक्रवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

हैदराबाद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जापान की प्रमुख औद्योगिक कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज(MHI) के साथ 8 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस एग्रीमेंट साइन किया है। इस घोषणा से पहले बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर ₹1471.35 पर बंद हुए, जिसमें 3.43% की बढ़त दर्ज की गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1899 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1128.40 रुपये है। अब शुक्रवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

डील की डिटेल इस डील के तहत कंपनी गैस टर्बाइन इंजनों के लिए जटिल हॉट-सेक्शन नोजल वेन सेगमेंट की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने बताया कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल-सोर्स सप्लायर के रूप में चुना गया है। यह डील आजाद इंजीनियरिंग के लिए एक अहम बदलाव भी है, क्योंकि अब तक कंपनी मुख्य रूप से कंप्रेसर या कोल्ड-सेक्शन कंपोनेंट्स का निर्माण करती थी। नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वह अब हाई-वैल्यू और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कम्बशन हॉट-सेक्शन पार्ट्स के निर्माण में प्रवेश कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कंपोनेंट्स MHI के एडवांस गैस टर्बाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए जाएंगे, जिनका उपयोग वैश्विक पावर जनरेशन बाजार में होगा।

इन कंपोनेंट्स का निर्माण MHI की डेडिकेटेड लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जाएगा, जहां अत्याधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाता है। आजाद इंजीनियरिंग ने इस समझौते को एक बड़ा माइलस्टोन बताया है। कंपनी का कहना है कि इससे उसे टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के क्रिटिकल और हाई-प्रिसिजन सेगमेंट में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जिससे उसके वैश्विक कारोबार को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

सचिन तेंदुलकर का था दांव बता दें कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग में निवेश किया था। तेंदुलकर ने साल 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपये लगाए थे। तेंदुलकर को उस समय 3425 रुपये प्रति शेयर के दाम पर आजाद इंजीनियरिंग के शेयर अलॉट किए गए थे। कंपनी ने इसके बाद स्टॉक स्प्लिट किया और बोनस शेयर दिए। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के बाद तेंदुलकर को कंपनी का एक शेयर 114.40 रुपये का पड़ा। इस तरह, सचिन तेंदुलकर के पास आजाद इंजीनियरिंग के 4,38,210 शेयर थे।