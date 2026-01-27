खबरें जरा हट के: ₹500 की एक काली स्ट्रॉबेरी, ढाबे पर खाली बैठे तो ₹1000 का जुर्माना

संक्षेप: चीन में गहरे बैंगनी लगभग काले रंग की ब्लैक पर्ल स्ट्रॉबेरी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड बन गई है। जबकि, बेंगलुरु में एक ढाबे का नोटिस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ढाबे ने अपनी दीवार पर नोटिस लगा दिया है। इसमें लिखा है कि कोई मीटिंग की अनुमति नहीं।

चीन में गहरे बैंगनी लगभग काले रंग की ब्लैक पर्ल स्ट्रॉबेरी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड बन गई है। इस दुर्लभ स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब भारतीय मुद्रा में लगभग 3500–3700 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं, इसकी एक की कीमत 450–500 रुपये बताई जा रही है। ज्यादा मिठास और अनोखे रंग के कारण इसे स्ट्रॉबेरी की हर्मीस कहा जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक इसका रंग इसमें मौजूद एंथोसायनिन तत्व की वजह से होता है। हालांकि इसकी खेती मुश्किल और पैदावार कम होने के कारण किसान अभी सतर्क हैं, लेकिन स्वाद के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

ढाबे पर खाली बैठे तो लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना बेंगलुरु में एक ढाबे का नोटिस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ढाबे ने अपनी दीवार पर नोटिस लगा दिया है। इसमें लिखा है कि कोई मीटिंग की अनुमति नहीं। एक घंटे से ज्यादा चली मीटिंग पर प्रति घंटा 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इस नोटिस की तस्वीर बेंगलुरु निवासी शोभित बाकलीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की, जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई।

कुछ ही समय में इसे हजारों लोग देख चुके हैं। दरअसल, बेंगलुरु में कई कैफे और ढाबे अब अनौपचारिक ऑफिस की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं, जहां लोग घंटों बैठकर मीटिंग करते हैं लेकिन बहुत कम ऑर्डर देते हैं। इससे खासकर छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है, क्योंकि टेबल लंबे समय तक घिरी रहती हैं और नए ग्राहक नहीं बैठ पाते।