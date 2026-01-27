Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़azab gazab news a single black strawberry costs rs 500 and sitting idle at a roadside eatery will cost you a rs 1000
खबरें जरा हट के: ₹500 की एक काली स्ट्रॉबेरी, ढाबे पर खाली बैठे तो ₹1000 का जुर्माना

संक्षेप:

Jan 27, 2026 05:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
चीन में गहरे बैंगनी लगभग काले रंग की ब्लैक पर्ल स्ट्रॉबेरी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड बन गई है। इस दुर्लभ स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब भारतीय मुद्रा में लगभग 3500–3700 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं, इसकी एक की कीमत 450–500 रुपये बताई जा रही है। ज्यादा मिठास और अनोखे रंग के कारण इसे स्ट्रॉबेरी की हर्मीस कहा जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक इसका रंग इसमें मौजूद एंथोसायनिन तत्व की वजह से होता है। हालांकि इसकी खेती मुश्किल और पैदावार कम होने के कारण किसान अभी सतर्क हैं, लेकिन स्वाद के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

ढाबे पर खाली बैठे तो लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु में एक ढाबे का नोटिस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ढाबे ने अपनी दीवार पर नोटिस लगा दिया है। इसमें लिखा है कि कोई मीटिंग की अनुमति नहीं। एक घंटे से ज्यादा चली मीटिंग पर प्रति घंटा 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इस नोटिस की तस्वीर बेंगलुरु निवासी शोभित बाकलीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की, जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई।

कुछ ही समय में इसे हजारों लोग देख चुके हैं। दरअसल, बेंगलुरु में कई कैफे और ढाबे अब अनौपचारिक ऑफिस की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं, जहां लोग घंटों बैठकर मीटिंग करते हैं लेकिन बहुत कम ऑर्डर देते हैं। इससे खासकर छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है, क्योंकि टेबल लंबे समय तक घिरी रहती हैं और नए ग्राहक नहीं बैठ पाते।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ढाबे के इस कदम का समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा कि लोग घंटों बैठते हैं और कुछ मंगाते भी नहीं, ऐसे में मालिक परेशान तो होगा ही। वहीं कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताते हुए कहा कि बेंगलुरु के ढाबों के नियम वाकई अनोखे होते हैं। यह नोटिस भले ही सख्त लगे, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि अब खाने की जगहों पर वर्क-मीटिंग संस्कृति की सीमा तय की जा रही है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
