इस कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹454 करोड़, 9 फरवरी को खुल रहा IPO, कितना है GMP

संक्षेप:

IPO News: अल्फाबेट के निवेश वाली कंपनी Aye Finance IPO ने एंकर निवेशकों से 454.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी एंकर निवेशकों को एक शेयर पर 129 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जारी किया है।

Feb 07, 2026 01:55 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: अल्फाबेट के निवेश वाली कंपनी Aye Finance IPO ने एंकर निवेशकों से 454.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी एंकर निवेशकों को एक शेयर पर 129 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जारी किया है। न्यू यार्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बीएनपी परिबास फाइनेंसियल मार्केट्स आदि ने एंकर निवेशकों के तौर पर दांव लगाया है। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 9 फरवरी को खुल रहा है।

Aye Finance IPO का इश्यू साइज 1010 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश शेयरों के जरिए 5.50 करोड़ शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 2.33 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, रिटेल निवेशक 9 फरवरी से 11 फरवरी तक दांव लगा पाएंगे।

क्या है प्राइस बैंड?

Aye Finance IPO का प्राइस बैंड 122 रुपये से 129 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 116 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14964 रुपये का दांव लगाया है। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

क्या चल रहा है जीएमपी?

ग्रे मार्केट में Aye Finance IPO की स्थिति अच्छी नहीं है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 5 रुपये प्रति शेयर रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये रहा है।

आईपीओ में क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75 प्रतिशत हिस्सा, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित होगी।

कंपनी का कारोबार 18 राज्यों में फैला है। वहीं, तीन केंद्र शासित प्रदेशों में भी कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है। बता दें, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

