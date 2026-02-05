9 फरवरी से खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड ₹129, ग्रे मार्केट में अभी से तेजी

Hindustan Hindi News
Aye Finance IPO opening from 9 February price band 129 rupees gmp surges
संक्षेप:

Feb 05, 2026 11:33 am IST Varsha Pathak
Aye Finance IPO: ऐ फाइनेंस का आईपीओ निवेशकों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹122 से ₹129 प्रति शेयर तय किया है, जिसमें हर शेयर का फेस वैल्यू ₹2 है। यह आईपीओ सोमवार, 9 फरवरी से खुलेगा और बुधवार, 11 फरवरी तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं, एंकर निवेशकों को शेयरों का अलॉटमेंट शुक्रवार, 6 फरवरी को किया जाएगा। IPO में एक लॉट में 116 शेयर होंगे और निवेशक इसी के मल्टीपल में आवेदन कर सकेंगे। प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो फ्लोर प्राइस फेस वैल्यू का 61 गुना और कैप प्राइस 64.5 गुना रखा गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹5 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

किस सेगमेंट में कितना रिजर्व

ऐ फाइनेंस के इस पब्लिक इश्यू में शेयरों का बड़ा हिस्सा बड़े निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। कुल इश्यू का कम से कम 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रखा गया है। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए 15 फीसदी तक और रिटेल निवेशकों के लिए 10 फीसदी तक का कोटा तय किया गया है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 12 फरवरी को फाइनल होने की उम्मीद है। इसके बाद 13 फरवरी को रिफंड और उसी दिन डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। ऐ फाइनेंस के शेयरों की लिस्टिंग 16 फरवरी को BSE और NSE पर हो सकती है।

क्या है डिटेल

इस IPO का कुल साइज ₹1,010 करोड़ का है, जिसमें ₹710 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है, जबकि ₹300 करोड़ की हिस्सेदारी मौजूदा शेयरधारक बेचेंगे। शेयर बेचने वालों में अल्फा वेव इंडिया, एमएजे इन्वेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, अल्फाबेट की कंपनी कैपिटलजी, एलजीटी कैपिटल और विक्रम जेटली जैसे नाम शामिल हैं। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर कंपनी का वैल्यूएशन करीब ₹3,184 करोड़ बैठता है। कंपनी में एलिवेशन कैपिटल, एलजीटी कैपिटल, कैपिटलजी और अल्फा वेव जैसे बड़े निवेशकों की मजबूत हिस्सेदारी पहले से मौजूद है, जिससे IPO को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ता दिख रहा है।

कंपनी का कारोबार

ऐ फाइनेंस की शुरुआत साल 1993 में हुई थी और यह एक NBFC कंपनी है, जो छोटे कारोबारियों और माइक्रो MSME सेक्टर को लोन देती है। कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ‘सरल’ प्रॉपर्टी लोन और हाइपोथेकशन लोन जैसी सुविधाएं देती है। फिलहाल कंपनी 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5.86 लाख एक्टिव ग्राहकों को सेवाएं दे रही है। मार्च 2025 में कंपनी का मुनाफा ₹175.3 करोड़ रहा, जबकि सितंबर 2025 तक इसके एसेट्स ₹6,027 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। IPO से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस और लोन पोर्टफोलियो को और बढ़ाने में करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और पढ़ें
